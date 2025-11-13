Andorra presenta un protocol contra l'assetjament sexual en l'administració general

Una empresa externa s'encarregarà d'instruir les investigacions
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)
La secretaria d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana d'Andorra ha presentat aquest dijous el protocol de mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament sexual i per raó de sexe de l'administració general i del cos diplomàtic.
La secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha explicat que amb aquesta iniciativa el Govern andorrà reafirma el seu compromís amb la igualtat, la prevenció de qualsevol forma d'assetjament i la promoció d'un entorn laboral "digne i segur" per a tothom, ha informat l'executiu amb un comunicat.
El protocol es desprèn de la llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, aprovada durant la legislatura passada.
Aquest protocol està inclòs en el pla d'igualtat del Govern andorrà 2024-2028 i té com a objectiu garantir un entorn laboral lliure d'assetjament per a tot el personal del cos general i del cos diplomàtic de l'administració general.
Segons ha detallat la cap del departament de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, en el document es defineix clarament què s'entén per assetjament sexual i per raó de sexe, i recull exemples concrets de conductes verbals, no verbals i físiques que poden constituir assetjament.
PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ
Quant al procediment d'actuació, s'ha decidit l'externalització del canal de denúncia i de gestió dels casos, a través de l'aplicació Co-Resol, gestionada per part d'una empresa especialitzada.
Cadena ha assegurat que la valoració de la situació serà responsabilitat de l'empresa externa que gestiona les denúncies i ha garantit que el personal de l'entitat disposa de la formació, experiència i sensibilització per poder activar el protocol i oferir una resposta "ràpida, precisa, objectiva i independent".
PROCÉS
La secretària d'estat ha matisat que en tot el procés es garanteix l'anonimat de les persones implicades i el document contempla un procés amb entrevistes i recollida d'informació durant el qual es poden adoptar mesures cautelars per protegir els afectats.
En la fase de resolució es preveu la redacció d'informes, comunicació de conclusions i, si cal, aplicació de mesures disciplinàries.
Finalment, el protocol també preveu mesures de prevenció, el seguiment i avaluació periòdica de la seva aplicació, a més de la garantia dels drets de les víctimes i dels denunciats, i l'obligació de l'executiu de mantenir la confidencialitat i la relació laboral durant tot el procés.