Andorra presenta un pla de xoc contra el contraban de tabac al Pas de la Casa

Hi haurà canvis legislatius i més policia per reforçar la seguretat al poble fronterer
EL PAS DE LA CASA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)
La ministra de Justícia i Interior d'Andorra, Ester Molné, i el ministre de Finances d'Andorra, Ramon Lladós, han presentat aquest dimarts al Pas de la Casa (Andorra) un "ambiciós" pla de xoc que vol posar fre al contraban de tabac i reforçar la seguretat al poble fronterer.
Segons informa el Govern andorrà en un comunicat, la voluntat és "minimitzar" l'arribada de bandes organitzades procedents de França dedicades al contraban de tabac que generen una percepció d'inseguretat ciutadana.
Molné ha afirmat que no es pot permetre "posar en risc la convivència ni la reputació" del país, mentre que Lladós ha afegit que el contraban no només afecta la seguretat, sinó també els ingressos públics i la imatge del Principat.
La primera mesura anunciada és la modificació del Codi Penal per crear un nou delicte menor que penalitzi l'entrada i sortida del país per punts fronterers no habilitats més d'un cop en 24 hores amb la finalitat d'acumular mercaderia sensible, amb penes de fins a 2 anys de presó.
També es modificarà la llei de mercaderies sensibles amb l'objectiu d'incrementar les sancions als comerciants que incompleixin les normes d'antifrau i permetre ajustar reglamentàriament la franja horària per a la venda i transport de tabac.
FORMACIÓ ALS VENEDORS DE TABAC
A més a més, es formarà els treballadors dedicats a la venda d'aquest producte, hi haurà més traspàs d'informació de les vendes entre comerciants, fabricants i l'administració, a més d'altres mesures per tenir un control "reforçat" de la venda de tabac.
De manera immediata i mentre es valora l'efectivitat de les mesures del pla, s'establirà una moratòria per a la concessió de noves llicències per vendre tabac al Pas de la Casa.
MÉS VIGILÀNCIA
D'altra banda, el Govern andorrà incrementarà els efectius policials i de duana i reforçarà el dispositiu policial mentre no es dugui a terme la convocatòria per seleccionar nous agents, amb la incorporació de controls mòbils a la frontera amb França.
Actualment s'han seleccionat 8 agents de policia i abans de finals d'any es convocarà un nou concurs per a 15 places més, sumant un total de 23 agents addicionals, que s'acompanyarà de la creació d'un grup fix al Pas de la Casa dedicat al control del contraban.
En el cas del cos de duana, es preveu la selecció de 15 agents més, cinc dels quals s'incorporaran al grup d'antifrau.
El director de la Policia d'Andorra, Bruno Lasne, i la directora adjunta de Duana, Vanesa Garcia, han coincidit en la importància de la coordinació entre cossos per actuar amb "eficàcia", sobretot amb el reforç d'efectius al Pas de la Casa.