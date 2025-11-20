Andorra presenta una nova llei de turisme per fomentar la desestacionalització del sector

El text també integra la necessitat de millorar l'ordenació i la planificació
El Govern d'Andorra ha aprovat el projecte de llei general de turisme que vol fomentar la desestacionalització i la professionalització del sector, a més de consolidar un model "sostenible, equilibrat i competitiu".
Segons informa l'executiu en un comunicat, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que el text orientarà la governança del turisme d'Andorra, un sector "sòlid i un dels pilars de l'economia" que representa un 40% del producte interior brut (PIB) del país.
El text s'ha elaborat en col·laboració amb ONU Turisme, principal referent internacional en turisme i fent servir un procés participatiu amb el sector privat del turisme, les institucions públiques i la societat civil.
Aquest procés ha constat de múltiples reunions amb els diferents sectors, a més d'un procés final d'aportacions al text, i ha donat lloc a la primera llei paraigua que integra totes les dimensions del turisme.
La nota de premsa assenyala que el projecte de llei integra la necessitat de millorar l'ordenació i la planificació, el foment de la desestacionalització, amb un atenció especial sobre aquesta qüestió per a l'entorn natural i la població local, i la creació d'una oferta accessible i sense barreres, d'acord amb els estàndards internacionals.
PROFESSIONALITZAR EL SECTOR
Per consolidar la competitivitat del sector, el text recull la necessitat de professionalitzar i dignificar el sistema turístic a través de la formació del personal, amb la voluntat de millorar la qualitat del sector i l'experiència del client.
Així, el Govern andorrà podrà establir una formació mínima requerida i obligatòria per a determinats perfils, i el text també preveu una formació pràctica especialitzada i orientada a la millora de la competitivitat i a la dignificació i professionalització del sector.
A més, la futura norma preveu incloure incentius i estímuls honorífics per reconèixer iniciatives que contribueixen a la qualitat, sostenibilitat i excel·lència del sector, reforçant així la cultura de la millora contínua.
DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEGRAL
El projecte de llei també estableix la creació de la marca Andorra, com a distintiu exclusiu que prestigiarà els recursos, productes i serveis turístics, fomentant una imatge de qualitat de l'oferta turística d'Andorra en els mercats nacionals i internacionals.
Igualment, la futura norma possibilita declarar espais turístics saturats i limitar l'establiment i exercici de determinades activitats turístiques amb la finalitat de protegir el medi ambient.
Finalment, un altre eix estratègic és la digitalització del sector per gestionar els fluxos turístics i evitar la massificació amb accions com el desenvolupament d'un sistema d'intel·ligència turística que permeti estudiar i difondre els comportaments i tendències de la demanda turística per proporcionar informació estadística "fiable i actualitzada".