Andorra presenta un estudi sobre el perfil inflamatori dels pacients de covid

L'ha dirigit el doctor Gerardo Vizmanos i l'ha patrocinat Andbank

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)

El doctor Gerardo Vizmanos, pediatre que va col·laborar a l'UCI de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra durant la pandèmia, ha presentat aquest dijous l'estudi sobre el perfil inflamatori dels pacients amb covid-19 durant la pandèmia al Principat.

Vizmanos, que ha dirigit la recerca patrocinada per Andbank, ha destacat que l'objectiu era identificar biomarcadors que poguessin predir la mortalitat d'un pacient, entendre la resposta del sistema immunitari davant la infecció per covid i investigar l'evolució del virus en les diferents onades i l'impacte en els pacients.

"TEMPESTA DE CITOCINES"

El doctor ha declarat als periodistes que han pogut confirmar dades que ja estaven publicades, com que la covid "provoca una tempesta de citocines" que generen una inflamació descontrolada.

En total s'ha analitzat l'evolució de 117 pacients del Principat amb covid, 82 dels quals ingressats a l'UCI, 27 eren pacients ingressats a la plana hospitalària i 8 van ser atesos només en atenció primària perquè els seus símptomes eren lleus.

RESULTATS

Les anàlisis realitzades amb les mostres recollides han mostrat, per exemple, que durant la primera onada de la malaltia (de març a setembre del 2020) es van detectar nivells alts de la citocina IL-6, però la diferència entre supervivents i morts va ser "mínima".

Durant la segona onada (d'octubre a desembre del 2020) es van detectar nivells baixos de la citocina IL-8 de manera generalitzada, els casos de mortalitat es van associar a una presència inferior d'IL-10 i a una TNF-a més alta, mentre que la IL-6 "ja no es detecta".

En la tercera onada (de desembre del 2020 a març del 2021) es van detectar "nivells alts de la majoria de citocines" i la mortalitat es va associar a menys presència d'IL-10 i a nivells més alts d'IL-2, IL-4, IL-8 i TNF-a.

També ha dit que, si es disposés d'un kit de reconeixement d'aquestes substàncies en el moment de l'ingrés, es podria avaluar el risc del pacient i treballar amb "unes dianes terapèutiques més dirigides".

RESULTATS NO EXTRAPOLABLES

Des del seu punt de vista, els resultats confirmen amb pacients andorrans el que s'ha vist en altres indrets del món.

Amb tot, ha apuntat que Andorra té una característiques pròpies, com l'altitud i el clima, que poden provocar que alguns resultats no siguin extrapolables.

"CIÈNCIA DE PRIMERA LÍNIA"

Per això ha animat a investigar aspectes a nivell local que puguin ajudar, i ha afegit que l'estudi demostra que des d'Andorra es pot fer "ciència de primera línia" i que els treballs de recerca són factibles.

A més a més, ha recordat que pot arribar una altra pandèmia en qualsevol moment, per la qual cosa considera important estar preparats per a "la següent amenaça per a la salut" i que cal continuar-se formant i investigant.