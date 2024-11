Andorra presenta un dossier de recursos pedagògics sobre igualtat adreçat als docents

Són materials pensats per integrar-los en diversos àmbits

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

La secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el secretari d'estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, han presentat aquest dijous un dossier de recursos pedagògics per a la igualtat adreçat als docents de primària i secundària de tots els sistemes educatius d'Andorra (andorrà, espanyol i francès).

Segons assenyala el Govern andorrà en un comunicat, l'objectiu central del dossier, elaborat conjuntament entre Igualtat i Educació amb la col·laboració de l'Institut Andorrà de les Dones, és promoure la igualtat de gènere dins els programes educatius i eliminar la discriminació i les conductes sexistes a les aules.

Cadena ha destacat que el dossier suposa "un pas més" cap a un model educatiu inclusiu i lliure de sexismes i discriminacions i que la seva implementació pretén contribuir a crear espais d'aprenentatge segurs i respectuosos.

La voluntat és promoure valors d'igualtat que "reforcin la convivència i el desenvolupament integral" de tots els estudiants, segons ha detallat la secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana.

Per la seva banda, Bardina ha ressaltat que es tracta de recursos "adaptables a la realitat de cada aula" i a la planificació del curs de cadascun dels docents.

Són materials "inspiradors" que no s'inclouen en una competència o matèria determinada, sinó que la igualtat es considera un eix transversal de l'educació, per la qual cosa els materials estan pensats per ser integrats en diversos àmbits pedagògics.

COMPOSICIÓ

El dossier es divideix en dos blocs: el primer és un test d'autoavaluació per identificar continguts que puguin ser discriminatoris en els materials pedagògics, en els rols socials o en l'organització de l'aula, mentre que el segon és una recopilació de recursos i materials en format de fitxa d'activitats per incorporar a l'aula.

Cadena ha destacat que el primer bloc és una eina "per prendre consciència" i permet als professors reflexionar sobre la feina docent, ja que si es detecten continguts discriminatoris permet modificar o adaptar els ítems excloents per garantir una intervenció acadèmica no sexista ni discriminatòria.

Bardina ha assenyalat que el dosier amb les seves activitats és una eina "viva" que es pot nodrir amb recursos dels mateixos professors, per la qual cosa s'ha posat a disposició dels docents un correu perquè puguin fer un retorn de les activitats o aportar nous materials.

Finalment, s'ha inclòs un glossari amb els temes utilitzats considerats més significatius i un apartat bibliogràfic amb els recursos elaborats.

La iniciativa s'emmarca en el Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius d'Andorra que pretén promoure la igualtat de gènere, posant l'accent en la coeducació com una eina per a la prevenció de la violència de gènere i domèstica.