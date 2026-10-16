Andorra presenta una diagnosi dels efectes del canvi climàtic en el sector turístic

A partir d'ara s'obrirà una fase de treball per definir mesures d'adaptació
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 16 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha presentat aquest divendres als representants del sector turístic del país els resultats de la diagnosi dels riscos i vulnerabilitats associats al canvi climàtic.
L'estudi, elaborat conjuntament amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I), permet disposar d'una anàlisi específica dels principals impactes que poden afectar el turisme andorrà i constitueix la base per avançar cap a la definició de mesures d'adaptació, informa l'executiu en un comunicat.
El secretari d'estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, ha assenyalat que el futur del turisme andorrà passa per transformar "els reptes en oportunitats".
Així, des del seu punt de vista, el treball permet avançar amb rigor i coneixement, de la mà del sector, per reforçar allò que fa únic el Principat com a país de muntanya i continuar construint una destinació "innovadora, sostenible i competitiu" per a les generacions futures.
DIVERSIFICACIÓ DE L'OFERTA
Els resultats evidencien la importància de continuar reforçant la competitivitat de les estacions de muntanya, impulsar la diversificació de l'oferta turística, preservar els ecosistemes i adaptar la destinació als nous escenaris climàtics per mantenir el lideratge d'Andorra com a destinació de muntanya durant tot l'any.
La presentació s'ha complementat amb un taller participatiu amb els principals actors del sector turístic, una sessió que marca l'última fase de treball i que té com a objectiu contrastar la diagnosi amb la realitat del sector, recollir aportacions de diferents agents implicats i identificar conjuntament les actuacions prioritàries que han de conformar un full de ruta futur d'adaptació del turisme a l'efecte del canvi climàtic.
El treball s'emmarca en el desplegament de la llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (LITECC), que demana al Govern andorrà l'anàlisi dels impactes i de les vulnerabilitats del canvi climàtic en quatre sectors prioritaris: el turisme, el sector primari, la salut i l'energia.