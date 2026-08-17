Andorra presenta la delegació de 9 esportistes que participaran als Jocs del Mediterrani

Naiara Liñan i Jon Fortes seran els banderers
ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
El Comitè Olímpic d'Andorra (COA) ha presentat aquest dilluns la delegació de 9 esportistes que participarà en els Jocs del Mediterrani que se celebren en Taranto (Itàlia) del 21 d'agost al 3 de setembre.
El Principat competirà en quatre disciplines: atletisme (Duna Viñals, Nahuel Carabaña, Pol Moya, Ariadna Fenés i Eloi Viella), taekwondo (Naiara Liñan), gimnàstica rítmica (Berta Miquel) i petanca (Jon Fortes i Bruno Samtmann).
El president del COA, Xavier Espot Miró, ha destacat que es tracta d'uns jocs "exigents, gairebé com unes Olimpíades", però s'ha mostrat convençut que els participants andorrans podran fer un bon paper.
En l'acte de presentació, que s'ha celebrat a la seu d'Andbank, s'ha explicat que els banderers seran Naiara Liñan i Jon Fortes, dos esportistes que segons Espot Miró representen "el present i el futur" de la delegació.
VISIBILITAT DEL PRINCIPAT
El president del COA també ha assegurat que la participació en la cita italiana servirà als esportistes per "adquirir experiència i seguir creixent", alhora que ha assenyalat la possibilitat que el Principat es faci visible en l'esport internacional.
Per la seva banda, la ministra d'Esports, Mònica Bonell, ha posat en valor el treball de tots els esportistes per superar-se cada dia, i ha assegurat que la gent del país estarà contenta tant si aconsegueixen medalla com si no: "El que volem és que gaudiu".
Finalment, el director de relacions institucionals d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha afirmat que és un orgull per al banc seguir recolzant l'esport nacional i ha augurat que es podrà fer "algun podi i que soni" l'himne andorrà.