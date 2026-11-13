Andorra presenta un decàleg per fer els desplaçaments a peu "més segurs i accessibles"

TONY LARA - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA
S'aprova en la jornada 'Iberoamèrica camina per la salut urbana' a Andorra la Vella
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)
El comú (ajuntament) d'Andorra la Vella i la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI) han presentat aquest divendres un decàleg per ajudar els governs locals a millorar els recorreguts a peu, fent-los "més segurs i accessibles".
El document s'ha adoptat en la jornada 'Iberoamèrica camina per la salut urbana' celebrada a la capital del Principat, segons informa el comú en un comunicat.
El decàleg, obert al debat i a la revisió de les ciutats participants, proposa mesures perquè arribar a l'escola, al centre de salut o a una parada de transport públic, per exemple, sigui "més fàcil i segur", especialment per a les persones que es troben més obstacles en els trajectes quotidians.
El cònsol major (alcalde) d'Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat la importància d'avaluar els trajectes sencers quan cal decidir a quins llocs intervenir i ha indicat que escoltar qui es desplaça cada dia "ens ajuda a prendre les decisions concretes".
SALUT I EQUITAT
Els sis primers principis del document proposen incorporar la salut i l'equitat a la planificació urbana, acostar els serveis als barris, garantir l'accessibilitat de tot l'itinerari i donar prioritat a la seguretat dels vianants.
També plantegen adaptar els carrers al clima i tenir en compte el veïnat en el disseny dels espais de descans, joc i trobada.
Entre les actuacions concretes s'inclou millorar les cruïlles a prop de les escoles, mantenir un pas accessible durant les obres, instal·lar bancs al llarg dels recorreguts i identificar els trams on la neu o el gel dificulten el pas.
ALTRES PRINCIPIS
Els quatre principis restants se centren a mantenir les millores i comprovar si funcionen, i també es recomana preveure el manteniment de cada actuació, a més de comparar les condicions dels recorreguts abans i després d'intervenir, provar solucions temporals amb el veïnat abans de fer-les permanents i compartir els resultats amb altres ciutats de la xarxa.
ADAPTAR A CADA BARRI I CADA POSSIBILITAT
La secretària general de la UCCI, Almudena Maíllo, ha remarcat el valor de l'intercanvi, després d'assenyalar que els principis ofereixen una base per continuar avançant, si bé ha reconegut que dependrà de cada ciutat trobar la manera d'aplicar-los tenint en compte "els seus barris i les seves possibilitats".
Maíllo ha afegit que quan els participants tornin a les seves ciutats d'origen tindran l'oportunitat de revisar un recorregut habitual "amb ulls nous" i preguntar-se en què es pot millorar.
Andorra la Vella ha impulsat la jornada com a titular de la vicepresidència regional de la península Ibèrica de la UCCI, amb La Paz (Bolívia) i Montevideo (Uruguai) com a ciutats associades.
Barcelona, Bogotà (Colòmbia), Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal), Madrid, Quito (Equador), San Juan (Puerto Rico, EUA), San Salvador (El Salvador), Santo Domingo (República Dominicana) i São Paulo (Brasil) completen el grup de 13 ciutats participants.