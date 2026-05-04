Andorra presenta a la 8 Cimera Política Europea les mesures per protegir la societat digital

Espot destaca la necessitat d'una acció coordinada europea
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha presentat a la 8 Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC) celebrada a Erevan (Armènia) les mesures impulsades pel Govern andorrà per protegir la societat digital.
Espot ha participat en la taula de debat 'Resiliència democràtica i amenaces híbrides', presidida pel president de la República francesa i copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, i la presidenta de Moldàvia, Maia Sandu, informa aquest dilluns el Govern andorrà en un comunicat.
En la seva intervenció, el cap de l'Executiu ha destacat que les amenaces híbrides, els ciberatacs i la desinformació són una realitat persistent que exigeix "respostes col·lectives i decidides".
Ha exposat les mesures pioneres impulsades recentment per l'Executiu, com l'adhesió a la xarxa internacional INHOPE i la creació d'un canal confidencial per denunciar contingut d'abús infantil en línia.
ACCÉS DE MENORS A les XARXES
També ha detallat la tramitació al Consell General d'un projecte de llei que restringeix l'accés dels menors a les xarxes socials i estableix límits de temps, filtres de contingut i sistemes de verificació de l'edat.
Ha explicat que el Principat ha establert una cooperació amb l'Institut de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE), promovent la prevenció i la detecció d'amenaces en l'espai digital.
Espot ha reiterat el seu compromís amb la cooperació europea per enfortir la resiliència democràtica, la ciberseguretat i la lluita contra la desinformació, situant els ciutadans en el centre de les institucions.
COOPERACIÓ
El cap de Govern andorrà ha apel·lat als líders polítics de l'EPC per mantenir una acció conjunta i decidida davant dels nous desafiaments digitals i geopolítics que amenacen la democràcia en el continent.
En la taula de debat han participat els mandataris de França, Moldàvia, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Espanya, el secretari general del Consell d'Europa, la presidenta del Parlament Europeu i Andorra.
Els líders han subratllat la necessitat d'un enfocament multinivell, amb una regulació més estricta de les plataformes digitals, el reforç de la capacitat dels governs per detectar i contrarestar ingerències i la promoció d'un entorn mediàtic lliure i plural.
Finalment, s'ha insistit en la rellevància de la cooperació europea, l'intercanvi d'informació i la inversió en ciberseguretat per protegir les infraestructures crítiques i les institucions democràtiques.
Durant la celebració de l'EPC, Espot ha participat en la reunió de la Coalició Europea contra les Drogues i ha mantingut diverses reunions amb la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Hass, el príncep Albert de Mònaco, i el candidat per Romania al càrrec de Secretari General de la Francofonia, Daclan Ciolos.
També ha pogut reunir-se amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i amb el president de la República francesa i copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, entre altres.
SOBRE EL CIM
L'EPC, celebrada a Armènia i copresidida pel president del Consell Europeu, António Costa, i el primer ministre d'Arménia, Nikol Pashinyan, és un fòrum que ha reunit uns quaranta líders d'estats europeus i responsables d'organitzacions internacionals per abordar qüestions clau com la resiliència democràtica, la connectivitat, la seguretat econòmica i energètica, i els reptes de seguretat regional.
Els líders polítics han acordat accions coordinades per reforçar la cohesió i la capacitat de resposta del continent davant dels desafiaments actuals.