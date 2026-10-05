Andorra prescindeix de les tauletes a les aules de primària del sistema educatiu

La decisió es pren després que una auditoria confirmés errors en la seguretat dels dispositius
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)
El ministeri d'Educació d'Andorra ha decidit no tornar a utilitzar tauletes --concretament iPads-- a les aules de primària del sistema educatiu andorrà.
La decisió s'ha adoptat un cop rebuts els resultats d'una auditoria encarregada al juny --després que un alumne accedís a contingut de caràcter sexual a classe-- i que s'hagi constatat que el tipus de dispositiu utilitzat no disposa de totes les garanties de seguretat per evitar que aquests incidents es repeteixin, informa el Govern andorrà en un comunicat aquest dilluns.
Segons ha explicat el director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, l'estudi ha confirmat que els mecanismes de filtratge de la xarxa educativa funcionen "correctament" dins el seu perímetre.
Ara bé, s'han identificat riscos quan es perd el control del dispositiu o de la connectivitat, fet que evidencia la necessitat d'avançar cap a un model amb "més garanties de supervisió i control".
El Govern andorrà defensa que la decisió de retirar els iPads i substituir-los per ordinadors no representa una reculada en la transformació digital, sinó que és una aposta per un model "més madur, més segur i amb una supervisió efectiva" dels entorns d'aprenentatge.
Més enllà de la resposta tècnica, la decisió s'inscriu en una reflexió internacional cada vegada més present sobre l'ús de la tecnologia en les primeres etapes educatives i que ha portat diversos països europeus a revisar els models de digitalització per assegurar que la innovació tecnològica contribueix realment a millorar els aprenentatges i el benestar dels alumnes.
En aquest context, Andorra ha adoptat una decisió pròpia, basada en "l'evidència, la seguretat i la qualitat pedagògica" i el ministeri defensa que la innovació educativa no es mesura pel nombre de pantalles presents a les aules, sinó per la capacitat de cada eina de generar valor educatiu, afavorir l'aprenentatge i garantir entorns segurs per als alumnes.