Andorra posa en valor les infraestructures estratègiques per millorar l'accessibilitat al país

David Forné participa en la Conferència Ministerial Iberoamericana de Transports de Valladolid
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
El secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha posat en valor les infraestructures estratègiques per millorar l'accessibilitat del país en la Conferència Ministerial Iberoamericana de Transports i Infraestructures que se celebra a Valladolid.
Forné ha exposat l'estratègia que impulsa el Govern andorrà per avançar cap a una mobilitat més "sostenible i una millor connectivitat" que, alhora, ha de permetre que el país també sigui més competitiu, informa l'executiu en un comunicat aquest divendres.
Concretament, ha destacat alguns dels principals projectes estratègics del país, com el futur sistema de transport públic segregat per millorar la mobilitat interna, però també el projecte de Tramvalira per connectar per via terrestre amb la Seu d'Urgell (Lleida), i la consolidació de la connectivitat aèria a través de l'Aeroport Andorra-la Seu i el nou heliport nacional.
El secretari d'estat ha defensat que les infraestructures són una "eina clau" per reforçar la cohesió territorial, la competitivitat econòmica i la qualitat de vida de la ciutadania.
Durant la conferència, el secretari d'estat també ha mantingut reunions bilaterals amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible d'Espanya, Óscar Puente, i amb el ministre d'Infraestructures i Habitatge de Portugal, Miguel Pinto Luz.
Les trobades han servit per compartir les prioritats dels tres països en matèria de transports i infraestructures i per reafirmar la voluntat de continuar aprofundint en la cooperació bilateral amb Espanya i Portugal.
La conferència ha conclòs amb una declaració conjunta orientada a reforçar la cooperació entre els països participants i avançar cap a sistemes de transport més sostenibles, segurs, resilients i accessibles.