L'aliança oferirà formació especialitzada, mentoria i nous espais d'innovació
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
El conveni de col·laboració entre Andorra, a través d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I), i el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ja està en marxa.
Aquest dimarts la gerent d'AR+I, Marta Domènech, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i vicepresidenta d'AR+I, Conxita Marsol, i la coordinadora de l'àrea de recerca d'AR+I, Laura Trapero, han presentat les principals iniciatives que preveu el programa 'Andorra Deep Tech', informa l'entitat en un comunicat.
Domènech ha detallat que el projecte té com a objectiu acostar la supercomputació, la intel·ligència artificial (IA), l'anàlisi avançada de dades i altres tecnologies emergents al teixit empresarial del país.
Marsol, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa representa una "aposta estratègica" per continuar avançant cap a una economia més competitiva, diversificada i basada en el coneixement, i ha remarcat la importància de facilitar que les empreses del país puguin accedir a eines i coneixements que fins fa poc només eren a l'abast de grans centres de recerca.
Un dels principals eixos del programa és la formació i l'acompanyament empresarial, per la qual cosa s'impulsaran sessions formatives obertes sobre aplicacions pràctiques de la supercomputació en àmbits com la salut, l'agricultura o tecnologies verdes, a més de masterclass impartides per experts del BSC.
El programa també inclou actuacions més especialitzades adreçades a empreses amb potencial innovador, entre les quals destaquen serveis de consultoria personalitzada per facilitar l'adopció de tecnologies emergents, programes d''Innovation Journey' amb sessions de treball, activitats de demostració a Andorra i Barcelona i programes específics d'innovació.
Un segon eix d'actuació estarà centrat en la transferència de coneixement amb l'objectiu de connectar les necessitats i reptes de les empreses andorranes amb les capacitats científiques i tecnològiques del BSC per generar nous projectes, pilots i solucions innovadores.
TALENT I CAPACITATS DE FUTUR
El tercer bloc del programa se centra en el desenvolupament de capacitats 'deep tech', és a dir, un ecosistema d'empreses emergents amb una base tecnològica i científica sòlida que impulsa innovacions, i en l'atracció i la formació de talent altament especialitzat.
Aquesta línia preveu impulsar noves oportunitats perquè investigadors i professionals puguin desenvolupar coneixements avançats vinculats a la ciència de dades, la intel·ligència artificial i altres tecnologies disruptives, reforçant, alhora, iniciatives ja existents d'AR+I.
Domènech ha destacat que l'aliança permet connectar el talent, la recerca i l'empresa amb un dels ecosistemes científics "més avançats d'Europa", alhora que suposa un pas important per consolidar Andorra com un territori d'innovació i experimentació tecnològica.