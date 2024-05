Andorra es podrà beneficiar de la cartera de serveis de l'ONCE

El Govern andorrà promou una modificació de la llei dels jocs d'atzar



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 maig (EUROPA PRESS) -

Els residents a Andorra es podran beneficiar de la cartera de serveis de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) un cop es tanqui el conveni que l'entitat i el ministeri d'Afers Socials del Principat estan negociant.

Ho han anunciat el ministre de Finances, Ramon Lladós, i el director del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Xavier Bardina, durant la roda de premsa per presentar el projecte de llei per modificar la llei dels jocs d'atzar.

Andorra fa anys que negocia un acord amb l'ONCE per a la venda de loteria, però Lladós ha destacat que "la bona notícia" és que en paral·lel s'està negociant el conveni social, que és la part que el preocupa i més important que els guanys econòmics, en les seves paraules.

El ministre ha concretat que, si tot avança segons el previst, els beneficis per a les persones cegues o amb alguna discapacitat puguin ser una realitat durant aquest 2024.

Bardina ha destacat la importància que per "primera vegada" l'ONCE hagi acceptat que els andorrans es puguin acollir als seus serveis, en recordar que aquesta organització subministra indirectament el 8% de tota la loteria que es ven al país.

El ministre ha detallat que la part econòmica està pràcticament tancada però que una de les coses que falta definir és el "model de distribució", que podria ser a través de casetes com es fa a Espanya.

LLEI DE JOC

Lladós i Bardina també han presentat la modificació de la llei del joc que la pretén adaptar "a la realitat econòmica i social" del país.

Segons han detallat, el nou text harmonitza els conceptes jurídics i els procediments en matèria de jocs d'atzar i la voluntat és garantir "la màxima seguretat jurídica" en la seva aplicació i simplificar els processos existents, ha dit Lladós.

Concretament s'introdueix una nova gradació de les diferents tipologies de llicències: les majors, que s'obtenen després de considerar l'oferta mitjançant concurs públic (com el casino, per exemple), i les menors (loteries promocionals) que es divideixen en puntuals i ocasionals (un sorteig determinat), temporals (una durada determinada) i específiques (per a una activitat concreta).

A més, un cop s'aprovi el projecte de llei es prohibirà la participació en els jocs d'apostes a persones vinculades en l'esdeveniment perquè el joc "es desenvolupi correctament i amb les màximes garanties", ha apuntat el ministre.

BALANÇ

Bardina ha explicat que el 2023 es van instruir 205 llicències de classe E (concursos amb la intervenció de l'atzar, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries), 62 de classe F (quinto tradicional i rifa benèfica), 29 de classe H (distribuïdor mixt de loteria), 123 de classe I (personal casino i bingo) i 3 de classe J (subministrador de màquines).

El director del CRAJ també ha recordat que des del 2021 hi ha quatre establiments amb llicència de classe G, és a dir, que els acredita com a distribuïdors principals de loteria al país.

Finalment, ha explicat que el 2023 es van registrar 57 sol·licituds d'autoprohibició d'accés a les sales de joc i es va sol·licitar per part de 46 persones deixar sense efecte l'autoprohibició registrada els anys anteriors.