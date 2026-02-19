Andorra planteja increments del lloguer de fins a un 6% més l'IPC durant 5 anys

El Govern andorrà ha presentat l'esborrany de la llei per desintervenir el mercat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha presentat aquest dijous al Consell Econòmic i Social (CES) l'esborrany de la futura llei per desintervenir el mercat de lloguer, que preveu un increment de la renda de fins a un 6% més l'IPC durant 5 anys.
Ho ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a la sortida de la reunió del CES, i ha explicat que el text encara no és definitiu però que la voluntat del projecte legislatiu és que la descongelació sigui "progressiva, equilibrada i garantista".
La ministra ha explicat que actualment hi ha aproximadament 20.000 contractes prorrogats i la intenció és aixecar les pròrrogues de manera esglaonada a partir del 2027 i durant 4 anys, a un ritme d'un 25% cada exercici, començant pels més antics.
El projecte de llei preveu una degradació del percentatge d'increment de la renda en funció del preu per metre quadrat que s'estigui cobrant actualment i també l'opció de fer nous contractes amb increment de rendes.
Concretament, per als contractes amb les rendes més baixes, es permetrà aplicar cada any un increment de l'IPC més un 6%; en canvi, per als contractes amb preus més alts només s'aplicaria l'IPC més un 1%.
Marsol ha assegurat que la voluntat de l'executiu és trobar "un equilibri" entre propietaris i arrendataris, i també amb l'interès general, per vetllar perquè tothom tingui un habitatge però que alhora els propietaris puguin treure'n el rendiment que els correspon.
Un cop tancada la ronda de contactes amb els col·lectius afectats, com a propietaris, agents immobiliaris, sindicats i patronals, l'executiu preveu que la llei pugui quedar tancada en uns 15 dies i a mitjans de març entrar-la a tràmit parlamentari.
NOVES QUOTES
D'altra banda, el CES ha emès aquest dijous un dictamen favorable a les propostes de quotes d'immigració que el Govern andorrà elevarà al pròxim Consell de Ministres per aprovar-la.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat, es tracta de contingents que responen a "les necessitats econòmiques i socials actuals" i s'ajusten al marc legal vigent, amb l'objectiu de garantir un creixement sostenible i donar resposta als sectors estratègics del país.
En primer lloc, s'ha decidit un avançament de 150 autoritzacions de la quota general d'abril (135 de residència i treball i 15 per a treballadors transfronterers) per a llocs de direcció i gestió o perfils tècnics i científics altament qualificats, a més de per a professionals dels sectors sanitari, educatiu i d'atenció a les persones.
A més, s'ha decidit obrir dues tipologies de quotes que s'havien esgotat: d'una banda un contingent de 200 autoritzacions per a residents sense activitat lucrativa i, de l'altra, un altre contingent amb un màxim de 200 autoritzacions per a professionals liberals, metges col·legiats i altres supòsits de treball per compte propi.