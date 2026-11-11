Andorra participarà en les cimeres de la Comunitat Política Europea i de la Francofonia

Espot estarà a Dublín aquest dijous i el 15 i 16 de novembre es traslladarà a Penh
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS).
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, participa aquesta setmana en dues cites internacionals d'alt nivell: la Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) que se celebra a Dublín i la de la Francofonia, celebrada a Cambodja.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, la cimera de la CPE permetrà als dirigents europeus abordar els principals reptes polítics, econòmics i de seguretat d'Europa.
La participació d'Andorra reafirma la voluntat d'estar present i tenir veu als espais de diàleg i cooperació europeus, així com reforçar les relacionis amb els socis europeus i intercanviar posicionaments sobre els grans desafiaments compartits.
L'agenda internacional continuarà a Penh, capital de Cambodja, on Espot participarà els dies 15 i 16 de novembre en la 20 Cimera de la Francofonia, centrada en el lema 'Reinvertir en la pau per a una prosperitat compartida i una estabilitat sostenible'.
Durant la trobada, el cap de Govern intervindrà en els debats sobre la consolidació de la pau, l'estabilitat i la prosperitat compartida, i participarà en les sessions de treball dels caps d'Estat i de Govern de l'espai francòfon.
PRESÈNCIA REFORÇADA
Prèviament, el 14 de novembre, la ministra d'Afers exteriors, Imma Tor, representarà a Andorra en la 48 Conferència Ministerial de la Francofonia, que servirà per preparar els treballs i documents que posteriorment se sotmetran a la cimera.
La participació en les dues cimeres permet a Andorra reforçar la seva presència en els principals espais de diàleg multilateral europeu i francòfon, aprofundir les relacionis amb els seus socis i contribuir als debats internacionals sobre pau, seguretat, estabilitat i cooperació.