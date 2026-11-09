Andorra participarà en el Fòrum de París per abordar la cooperació internacional aquest dimarts

Espot intervindrà en una taula rodona que tractarà sobre el canvi climàtic
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, participarà en el Fòrum de París sobre la Pau, que reunirà caps d'estat i de govern, representants d'organitzacions internacionals, empreses, organitzacions no governamentals i membres de la societat civil de tot el món que té lloc aquest dimarts 10 de novembre.
L'edició d'enguany es celebra amb el lema 'De la sobirania a la cooperació' i aborda, entre altres àmbits, l'acció climàtica, la transformació digital, la protecció de la infància, la lluita contra les desigualtats i la resposta a les crisis sanitàries, informa el Govern andorrà en un comunicat aquest dilluns.
En aquest marc, Espot intervindrà a la tarda al Palau de Chaillot de París en la taula rodona 'Davant l'emergència climàtica: què pot aconseguir la cooperació?', dedicada a analitzar com la cooperació internacional pot contribuir a accelerar la resposta al canvi climàtic.
La sessió estarà moderada per la investigadora i experta en política global Minh-Thu Pham i també comptarà amb la participació de l'exministra d'Afers Exteriors d'Equador María Fernanda Espinosa i del Premi Nobel de Ciències Econòmiques del 2019 Abhijit Banerjee.
Creat el 2018, el Fòrum té com a objectiu reforçar el multilateralisme i avançar cap a una millor governança global, fomentant la cooperació transfronterera i la cerca de solucions concretes per als grans reptes compartits.