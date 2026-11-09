Publicat 09/11/2026 15:32

Andorra participarà en el Fòrum de París per abordar la cooperació internacional aquest dimarts

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot
GOBIERNO DE ANDORRA

Espot intervindrà en una taula rodona que tractarà sobre el canvi climàtic

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, participarà en el Fòrum de París sobre la Pau, que reunirà caps d'estat i de govern, representants d'organitzacions internacionals, empreses, organitzacions no governamentals i membres de la societat civil de tot el món que té lloc aquest dimarts 10 de novembre.

L'edició d'enguany es celebra amb el lema 'De la sobirania a la cooperació' i aborda, entre altres àmbits, l'acció climàtica, la transformació digital, la protecció de la infància, la lluita contra les desigualtats i la resposta a les crisis sanitàries, informa el Govern andorrà en un comunicat aquest dilluns.

En aquest marc, Espot intervindrà a la tarda al Palau de Chaillot de París en la taula rodona 'Davant l'emergència climàtica: què pot aconseguir la cooperació?', dedicada a analitzar com la cooperació internacional pot contribuir a accelerar la resposta al canvi climàtic.

La sessió estarà moderada per la investigadora i experta en política global Minh-Thu Pham i també comptarà amb la participació de l'exministra d'Afers Exteriors d'Equador María Fernanda Espinosa i del Premi Nobel de Ciències Econòmiques del 2019 Abhijit Banerjee.

Creat el 2018, el Fòrum té com a objectiu reforçar el multilateralisme i avançar cap a una millor governança global, fomentant la cooperació transfronterera i la cerca de solucions concretes per als grans reptes compartits.

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