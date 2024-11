Andorra participarà en la Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern a l'Equador

El secretari d'Estat de Transició Energètica estarà a la COP29

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, participarà aquest dijous i divendres en la 39 Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern, que se celebra a la ciutat de Cuenca de l'Equador sota el lema 'Innovació, Inclusió i Sostenibilitat'.

Espot assistirà a aquest fòrum internacional junt amb la ministra d'Afers exteriors, Imma Tor, i l'ambaixadora i coordinadora Nacional per la Cimera Iberoamericana, Eva Descarrega, informa el Govern d'Andorra aquest dimecres en un comunicat.

La Reunió de Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació de la regió ha tingut lloc aquest dimecres i, també en el marc del Cim, Espot estarà present en el tancament del 15 Trobada Empresarial Iberoamericà.

En el marc del Cim, la Reunió de Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació de la regió ha tingut lloc aquest dimecres, i Espot també estarà present en el tancament del 15 Trobada Empresarial Iberoamericà.

La Reunió de ministres d'Afers Exteriors Iberoamericans està prevista per a aquest dijous, els actes específics dels Caps d'Estat i de Govern es distribuiran entre el dijous i el divendres, i l'esdeveniment finalitzarà amb una reunió plenària amb representants d'uns 20 països.

CONFERÈNCIA SOBRE CANVI CLIMÀTIC

Andorra també participarà "de forma activa" en la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, COP29, que se celebra des d'aquest dilluns fins al 22 de novembre a la capital d'Azerbaidjan, Bakú.

El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat d'Andorra, David Forné, s'encarregarà de representar el país en la COP29 i explicarà les decisions que estan impulsant a Andorra per mitigar les emissions de CO2.

Des del Govern, destaquen que Andorra continua compromesa i manté l'objectiu "ambiciós" de reduir en un 55% les emissions de gasos d'efecte hivernacle en 2030 i aconseguir la neutralitat de carboni en 2050.

Forné preveu mantenir diferents reunions de treball bilaterals i ministerials, així com participar en un esdeveniment paral·lel impulsat per l'Aliança per les Muntanyes de les Nacions Unides per reivindicar que els territoris de muntanya, com Andorra, pateixen de forma "més severa i sensible" els efectes del canvi climàtic.