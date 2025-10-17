Andorra participa en la reunió anual de tardor de l'FMI a Washington

ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 17 (EUROPA PRESS)
El ministre de Finances d'Andorra, Ramon Lladós, la secretària d'estat d'Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, i el director general de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda, han participat en la reunió de tardor del Fons Monetari Internacional (FMI) celebrada a Washington D.C.
En la trobada, celebrada del 13 al 18 d'octubre, s'han aplegat els representants dels 191 països que formen part d'aquest organisme internacional, ha informat el Govern andorrà en un comunicat.
Durant l'assemblea s'han tractat temes com les perspectives econòmiques mundials per al període 2025-2026, el suport als països en vies de desenvolupament, la digitalització i inclusió financera, economia verda i finançament climàtic.
La delegació andorrana ha participat en la sessió plenària de l'organisme en què han intervingut la directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva, i el president del Grup del Banc Mundial, Ajay Banga, per exposar la seva visió sobre la situació econòmica internacional, a més de les prioritats de les institucions per als pròxims mesos.
Els representants andorrans també han mantingut trobades bilaterals amb representants de l'FMI, amb ministres de Finances i secretaris d'Estat de Croàcia, Xipre, els Països Baixos, Romania, Liechtenstein i Luxemburg, i també amb alts representants d'altres estats membres de l'organisme.