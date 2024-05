Andorra parla sobre el reforç de l'atenció primària en l'Assemblea Mundial de la Salut

La delegació andorrana presenta les línies generals del pacte nacional

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 29 (EUROPA PRESS)

Andorra ha exposat el compromís del Govern del Principat amb el reforç de l'atenció primària i la millora de la salut física i mental de la ciutadania en la 77a Assemblea Mundial de la Salut que se celebra aquesta setmana a Ginebra.

La delegació andorrana, formada per la ministra de Sanitat, Helena Mas, i el responsable de la cartera de l'OMS en el ministeri, Jesús Galindo, també han presentat les línies generals del pacte nacional per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, informa el Govern andorrà en un comunicat.

També ha destacat que el pacte, que s'està ultimant amb uns cinquanta representants de l'àmbit sanitari, polític i de les associacions implicades, té l'objectiu d'"alinear" els estaments polítics, governamentals i socials amb les polítiques, les estratègies i els plans nacionals de l'àmbit sanitari.

De la mateixa manera, pretén donar resposta "a un dels grans reptes" dels sistemes sanitaris mundials, i que Andorra comparteix, com és l'envelliment de la societat i la demanda creixent de serveis sanitaris, detalla la nota.

De fet, el pacte segueix les directrius establertes en la Declaració d'Astanta, subscrita per Andorra, que recull que els associats i parts interessades s'han d'alinear en la prestació del "suport efectiu" a les polítiques, les estratègies i els plans de salut nacionals.

L'executiu recorda que amb el pacte nacional es vol "situar la salut al centre" de totes les polítiques, prioritzar les accions que permeten millorar la salut individual i col·lectiva, posant èmfasi en la salut mental, el càncer i l'atenció a la complexitat i la cronicitat.

A més a més, el document destaca l'atenció primària com el "centre" del sistema de salut perquè sigui, textualment, sostenible, resilient, eficient i receptiva a les necessitats i demandes de totes les persones.

La 77a Assemblea Mundial de la Salut se celebra a Ginebra (Suïssa) aquesta setmana i enguany té com a tema central de debat 'Tots per la salut, salut per a tots', informa el Govern andorrà.