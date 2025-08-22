Andorra organitzarà una trobada de creadors de continguts digitals en català

El Govern destina 32.544,32 euros a promoure continguts en la llengua oficial
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
Andorra organitzarà una trobada de creadors de continguts digitals (bloguers, youtubers, streamers, podcasters i altres perfils digitals) tant d'Andorra com d'altres territoris de parla catalana per generar sinergies i projectes col·laboratius en la llengua oficial del país.
Es tracta de l'acció principal d'una campanya que impulsa el Govern per fomentar la creació de continguts en la llengua oficial, el català, en l'entorn digital i que, segons ha informat l'Executiu en un comunicat aquest divendres, s'ha adjudicat a l'empresa Duett Studio SL per un import de 32.544,32 euros.
La campanya pretén normalitzar l'ús de la llengua pròpia en els nous mitjans i formats digitals, mostrant als creadors potencials que existeix una comunitat digital dinàmica de parla catalana i que expressar-se en aquesta llengua pot aportar valor afegit d'"autenticitat, credibilitat i capacitat de connectar amb els seguidors".
A més, el Govern afirma que els creadors de continguts que participin en la trobada podran inspirar-se i reafirmar el convenciment que l'ús del català té una franja de mercat.
Gràcies al contacte i l'intercanvi entre diferents creadors s'afavorirà la noció que el català és una llengua "tan vàlida com les hegemòniques" per a l'entreteniment i el coneixement, exposa la nota de premsa.
QUATRE SETMANES
La campanya tindrà una durada de quatre setmanes i, a més de la trobada de creadors de continguts, --encara sense data prevista-- també hi haurà accions de dinamització i difusió complementàries, prèvies i simultànies a la trobada, per promocionar-ho.
El Govern defensa que l'acció s'alinea amb el que estipula la Llei de la llengua pròpia i oficial, que estableix que les administracions públiques han d'adoptar les mesures adequades per "afavorir, impulsar i fomentar" l'ús de la llengua oficial a les xarxes socials.
També correspon a les administracions coordinar-se per establir i aplicar mecanismes de planificació lingüística que incloguin campanyes i altres actuacions específiques per afavorir l'ús del català en els àmbits en què és insuficient.