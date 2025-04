Andorra i Occitània ressalten la "fructífera" cooperació policial contra el contraban de tabac

El Principat acull una sessió intermèdia del 9è Diàleg Transfronterer

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

Andorra i Occitània han destacat aquest dilluns, en la sessió intermèdia del 9è Diàleg Transfronterer entre el Principat i la regió francesa, la "fructífera" col·laboració duanera i policial per combatre el tràfic il·lícit de tabac.

Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, la dues delegacions han parlat de la cooperació existent a través de patrulles mixtes mensuals i de la presència d'una brigada mòbil de la gendarmeria a l'Ospitalet (França), amb l'objectiu d'intensificar la lluita contra el contraban de tabac al Pas de la Casa.

La sessió l'ha presidida el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d'Occitània, Pierre-André Durand, i l'objectiu de la trobada ha estat preparar la reunió plenària que tindrà lloc a Tolosa el 10 d'octubre, després que l'últim diàleg se celebrés a Andorra el passat 18 d'octubre del 2024.

Les dues delegacions també han tractat altres qüestions d'interès comú, com la importància de la viabilitat, especialment hivernal, de les carreteres d'accés al territori andorrà des de França, com són les nacionals RN20, 320 i 22 i l'RN116, mitjançant l'actualització i millora dels acords bilaterals i de la inauguració de la galeria contra les allaus H2 a la carretera RN320, prevista per al 6 de novembre.

Així mateix, s'ha tractat l'impacte de les obres ferroviàries a França en el servei de trens nocturns provinents de París i amb destinació a la Tor de Querol, passant per Acs.

AGRICULTURA I RAMADERIA

Un altre àmbit de cooperació transfronterera "ric i fructífer" és el de l'agricultura i la ramaderia, en què les autoritats andorranes i franceses han expressat la voluntat d'enfortir aquests vincles el 2026, amb la presència d'Andorra en el Saló Internacional de l'Agricultura (SIA) de París.

Un cop acabada la reunió de treball, la delegació francesa ha visitat el museu Espai Columba, els frescos i l'església de Santa Coloma, un monument que igual que el castell de Foix, forma part de la candidatura transnacional a patrimoni de la Unesco.