Andorra obre la porta a reconèixer l'Estat palestí si suposa "un pas efectiu cap a la pau"

El Govern del Principat està en espera d'una conferència internacional liderada per França

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra obre la porta a un futur reconeixement de l'Estat palestí si això suposa "un pas efectiu cap a la pau", segons ha manifestat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en una compareixença davant la Comissió de Política Exterior del Consell General (Parlament).

Tor ho ha exposat en resposta a una pregunta del conseller general (parlamentari) del Partit Socialdemòcrata Pere Baró, i ha deixat clar que ara com ara no s'ho plantegen, però que és una "hipòtesi", en espera de com evolucionin els esdeveniments.

Una cita clau podria ser la reunió que se celebrarà el mes entrant a Nova York (Estats Units), impulsada per França, que segons ha dit la ministra, també es planteja reconèixer Palestina per contribuir a la pau.

En aquest sentit, ha manifestat que Andorra continua compromesa amb la pau i que, si els experts i entitats polítiques que participen en la reunió conclouen que el reconeixement pot portar directament a l'alto el foc i a una pau "justa i duradora", es plantejarien avançar cap al reconeixement.

ORIENT MITJÀ

Sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, Imma Tor ha recordat que Andorra ha tingut sempre una posició "molt clara", que ha portat a condemnar els atemptats del mes d'octubre del 2023 i a demanar l'alliberament dels ostatges.

També ha ressaltat que s'ha demanat l'alto el foc i s'ha seguit la situació humanitària, que ha admès que els darrers dies "ha empitjorat".

Tor ha assegurat que Andorra "no està condicionada" per la situació a l'Orient Mitjà, i que tot i que segueixen molt de prop les decisions d'altres països, ha recordat que ara com ara el Principat manté les relacions diplomàtiques amb Israel.