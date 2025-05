Andorra obre 30 expedients i imposa dues sancions per incomplir la llei del català

L'oposició demana "rigor" per aplicar la normativa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El departament de Política Lingüística del Govern d'Andorra ha obert 30 expedients per incompliments de la llei del català que en dues ocasions han acabat amb la imposició d'una sanció.

Així ho ha explicat aquest dijous la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant una sessió parlamentària de preguntes a l'executiu, en substitució de la ministra de Cultura, Mònica Bonell, que està de viatge oficial.

El principal partit de l'oposició, Concòrdia, ha preguntat a l'executiu sobre les mesures per reforçar "la identitat andorrana" i, en aquest marc, el Govern del Principat ha defensat, per exemple, l'aplicació de la llei del català.

El líder de Concòrdia, Cerni Escalé, ha criticat que la sensació als carrers és que hi ha molta gent que no atén en català i que sembla que "es dubta" a l'hora de posar en marxa la part punitiva del procés.

Escalé s'ha mostrat comprensiu amb que la gent que acaba d'arribar al país no parli un català perfecte, "no demanem filòlegs", ha dit, però sí que ha demanat que hi hagi predisposició per com a mínim fer servir el català en les primeres paraules.

MÉS PARELLES LINGÜÍSTIQUES QUE EL 2024

La ministra ha recordat les diferents mesures per promoure la llengua oficial, com l'obligació d'acreditar un nivell mínim per accedir a la primera renovació dels permisos de residència i treball; l'ampliació del nombre de cursos disponible per aprendre català o el projecte de parelles lingüístiques, entre d'altres, mesura que ha registrat un rècord amb 155 parelles en comparació amb les 129 del curs 2023-2024.

Escalé també ha retret que no s'estan complint els terminis fixats en la llei per crear organismes com el consell nacional o la junta de coordinació, cosa que Molné ha negat en anunciar que el dia 2 de juny es reunirà el consell i que la junta va fer una reunió la setmana passada.