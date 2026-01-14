Andorra negocia amb Espanya el reconeixement de la seva cartera digital

El ministre andorrà Marc Rossell s'ha reunit amb el seu homòleg, Óscar López, a Madrid
ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 14 (EUROPA PRESS)
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital d'Andorra, Marc Rossell, s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el seu homòleg espanyol, Óscar López, per avançar en el reconeixement per part d'Espanya de la cartera digital andorrana.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, Rossell ha destacat "l'excel·lent" predisposició de l'executiu espanyol en el que es considera un procés clau per facilitar la vida dels ciutadans i avançar cap a una plena integració digital entre tots dos països.
Durant la reunió, els dos ministres han analitzat els passos per avançar cap al reconeixement per part de l'Estat espanyol dels certificats i credencials digitals que conté la cartera, una eina que permet portar al mòbil i "de manera segura i digitalitzada" elements com el passaport, la targeta sanitària, el permís de conduir, el certificat de matriculació o la targeta d'immigració, entre d'altres.
Rossell ha exposat al seu homòleg el funcionament de la nova aplicació i ha remarcat que, tot i que actualment és d'ús exclusiu en l'àmbit nacional, el Govern andorrà treballa perquè els ciutadans també la puguin fer servir a l'exterior.
En aquest sentit ha assenyalat que la col·laboració amb Espanya és "prioritària", tenint en compte la mobilitat constant de persones que hi ha entre els dos països.
ES CREA UN GRUP DE TREBALL TÈCNIC
Tots dos ministres han acordat activar un grup de treball tècnic que analitzarà les necessitats d'interoperabilitat i seguretat perquè la cartera digital es pugui integrar en els sistemes de reconeixement electrònic espanyols, com la plataforma Cl@ve.
També s'abordarà la compatibilitat dels certificats emesos per l'Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d'Andorra (OSCEPA) amb les eines d'administració electrònica espanyoles.
ALTRES QÜESTIONS
La reunió també ha permès repassar altres àmbits de cooperació en matèria de digitalització, com la protecció del menor en línia, l'impuls de les capacitats digitals i la col·laboració entre els respectius centres nacionals de competències digitals.
Finalment, els dos representants polítics han acordat renovar el protocol d'entesa en matèria de Funció Pública per continuar promovent l'intercanvi d'experiències, el coneixement i la innovació en aquesta matèria.