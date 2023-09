Andorra nega preocupació per les declaracions del vicepresident de la CE

La ministra d'Afers Exteriors assegura que les negociacions avancen "molt bé"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha assegurat que no està "preocupada" per les declaracions del vicepresident de la Comissió Europea (CE); Margaritis Schinas, en què afirmava literalment que mai no s'acceptaria tot el que el Principat vol consolidar.

Preguntada per la qüestió durant una compareixença pública que ha fet aquest divendres en la comissió legislativa de Política Exterior, ha indicat que les manifestacions de Scinas "no estan en la línia" del que li transmeten els negociadors.

Tor també ha remarcat que Schinas no participa en la negociació, sinó que depèn d'un altre vicepresident, Maros Sefcovic, i que els consta "que està avançant molt bé".

La ministra ha detallat que hi ha avenços amb temes tècnics i també polítics, per la qual cosa la visió del ministeri de l'estat de la negociació és "totalment positiva".

En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que d'ara fins a finals d'any pugui concloure la negociació amb temes "importants" per a Andorra, com la lliure circulació de persones, les comunicacions o l'energia.

També està pendent l'inici de les converses sobre serveis financers, però Tor s'ha mostrat convençuda que la negociació acabarà en els terminis previstos i que s'arribarà a un acord que "serà molt bo per a Andorra".

MÒNACO

D'altra banda, també s'ha preguntat a la ministra per la decisió de Mònaco de suspendre la negociació amb la UE sobre el seu acord d'associació.

La ministra ha evitat valorar la posició de Mònaco assegurant que no li toca "jutjar aquesta decisió".

Alhora, ha garantit que el moviment monegasc no tindrà impacte en les negociacions que continuen per part d'Andorra i San Marino, tot i que part de l'acord es tractés de manera conjunta entre els tres estats.

"No veiem quina implicació pot tenir", ha dit Tor, per recordar que la part més multilateral, segons les seves paraules, de l'acord, ja està molt avançada.