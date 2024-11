Andorra modifica el marc legal per augmentar el seu nivell de ciberseguretat

La resiliència del país ha pujat de la posició 117 a 66

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa que pren diverses mesures per elevar el seu nivell de ciberseguretat, oferint un entorn digital "més segur i fiable" per als ciutadans.

El secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha destacat les millores aconseguides els últims anys, però ha assegurat que es vol donar "un pas més", informa l'Executiu en un comunicat.

El Govern ha aprovat noves accions en l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat els anys 2024-27, modificar l'Esquema Nacional de Seguretat i el Reglament d'Infraestructures Crítiques, ampliar la llista de serveis essencials i importants, i actualitzar els nivells de compliment de maduresa en ciberseguretat.

Segons Rossell, aquest paquet legislatiu permet seguir reforçant "un aspecte tan essencial" com és la seguretat en l'àrea digital, ja que ha recordat que Andorra no està exempta dels atacs que també viuen els països de l'entorn.

El responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD), Jordi Ubach, ha explicat que l'actualització de l'Estratègia fins 2027 inclou la continuïtat dels objectius marcats i la incorporació d'un nou objectiu per impulsar el desplegament de la IA en ciberseguretat i poder detectar amenaces mitjançant aquesta nova tecnologia.

A més, i per als proveïdors a entitats importants o essencials, s'han incrementat els nivells de requisits, com presentar una auditoria externa, així com ser considerat proveïdor certificat.

Igualment, les empreses "essencials i importants" hauran de presentar un resum de les contractacions i subcontractacions realitzades i una comunicació de les auditories externes, canvis que hauran de fer en 18 mesos de termini.

A més s'han establert els nivells de maduresa de ciberseguretat que han de complir les empreses des de 2025 fins a 2029, i s'han incorporat nous serveis essencials a la llista per incrementar els que han de complir els paràmetres establerts per llei.

AVALUACIÓ

L'Índex Global de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), a través de l'Índex de Ciberseguretat Global (GCI), ha analitzat 83 paràmetres de seguretat d'Andorra i ha establert que des de 2021 el país ha passat de la posició 177 a la 66.

Segons el Govern, l'escalada ha situat Andorra "per sobre dels petits estats europeus", entrant en el nivell 3 d'aquesta llista, amb les mesures legals i la cooperació com a punts forts analitzats.