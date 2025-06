Andorra millora el transport públic amb trajectes exprés i una nova línia d'autobús

El Govern del Principat pretén ampliar-ne la cobertura i reduir el temps dels trajectes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha presentat aquest dilluns un paquet de mesures per millorar el funcionament del transport públic que inclou trajectes exprés entre Andorra la Vella i Soldeu i el Pas de la Casa i una nova línia entre el centre del país i la Massana.

El secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assegurat que es fa un nou pas, "decidit i compromès" per continuar incentivant la cultura de l'autobús i millorar la vida quotidiana de la ciutadania, informa l'executiu en un comunicat.

Afirma que es guanya, de mitjana, un estalvi de temps de 10 minuts en els trajectes a les parròquies (municipis) més perifèriques.

Un dels canvis més importants és la transformació de les línies que connecten amb el Pas de la Casa, Soldeu i Ordino a línies exprés: l'L6 en direcció Ordino passarà per la CG1 i pel túnel dels Dos Valires i reduirà les parades a l'interior de la Massana.

La línia L3 (Soldeu) passarà per la Cg1 i per la variant d'Encamp; i la línia L4 (Pas de la Casa) passarà per la CG1, però entrarà a l'interior del poble d'Encamp, tot i que reduirà el nombre de parades que fa la línia L2 (Encamp).

INTERCONNEXIÓ

Els canvis de recorregut permeten crear una nova parada d'interconnexió que unirà la vall del Nord i la vall d'Orient sense haver de baixar a Andorra la Vella, i que se situarà a la central de FEDA, convertint-se així en un punt de transbord entre les dues valls.

Una altra novetat és la creació de la línia L7 que unirà Andorra la Vella amb la Massana, per donar un servei extra a aquesta parròquia i cobertura a les necessitats dels usuaris de la línia circular (LC) entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que s'elimina.

Totes les mesures que s'han presentat entraran en funcionament el dilluns 7 de juliol, per la qual cosa durant les pròximes setmanes se n'informarà de manera prèvia els usuaris a través d'una campanya informativa a les parades de bus a més d'altres canals.

"REVOLUCIÓ" DEL TRANSPORT PÚBLIC

Forné considera que el Govern andorrà posa en marxa "una revolució" del transport públic per adaptar les línies de bus a les necessitats particulars, per la qual cosa s'espera que amb els canvis la gent pugui fer servir la línia que millor s'adapta a la seva destinació i així evitar la saturació.

L'executiu assenyala que els canvis s'impulsen en aquesta època de l'any en la qual la demanda del servei és més baixa i permet una millor adaptació a les modificacions i també facilita la recollida de dades per implementar petits ajustos si és necessari.