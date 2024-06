Andorra manté que "no es reuneixen les condicions" per reconèixer l'Estat palestí

Té "molt bona relació" amb Israel

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 7 (EUROPA PRESS)

La ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha afirmat aquest divendres que "no es reuneixen les condicions" per reconèixer l'Estat palestí.

Ho ha declarat als mitjans després de la seva compareixença davant la comissió legislativa de Política Exterior, durant la qual els consellers generals (parlamentaris) també s'han interessat per la qüestió.

La ministra, amb la mateixa posició expressada fa uns dies, ha insistit que el Principat no té la intenció "a curt o mitjà termini" de reconèixer Palestina, però que sí que són partidaris de la solució dels dos estats, ha dit.

Segons ha manifestat, per reconèixer un estat hi ha d'haver una autoritat, i s'ha preguntat: "Qui és l'autoritat a Palestina?", després de remarcar --textualment-- que Hamas és una organització terrorista i, per tant, no se la considera una autoritat.

A parer seu, l'Autoritat Palestina no té "ni la fortalesa ni la maduresa" necessàries per assumir el rol que li correspondria.

CONTACTES AMB ALTRES PAÏSOS

Tor ha explicat que "no hi ha hagut pressions, però sí contactes" amb altres països, com Noruega, Espanya i Eslovènia, sobre la qüestió, i que aquests estats han preguntat al Principat quina seria la seva posició.

La ministra ha defensat que el posicionament andorrà és "bastant pròxim" al que manté França: favorable a donar més drets a Palestina en organismes internacionals, però encara no reconèixer l'Estat palestí pel conflicte existent.

Preguntada sobre les relacions d'Andorra amb Israel, ha afirmat que tenen "molt bona relació" i ha recordat que aquest dijous l'ambaixadora israeliana, Rodica Radian-Gordon, va visitar el Principat per acomiadar-se.

La visita no es va publicitar per part del Govern andorrà, ni tampoc es va fer cap comunicació oficial, mentre que el cap de govern, Xavier Espot, va penjar una foto amb la diplomàtica a través de les xarxes socials en què li agraïa "les accions impulsades" durant el seu mandat per reforçar la cooperació entre Andorra i Israel.

PROTESTES DELS PAGESOS

Els parlamentaris també s'han interessat pels contactes diplomàtics dels últims dies amb motiu de les protestes dels pagesos catalans que van bloquejar l'accés a Andorra.

Tor ha reconegut que la situació va suposar "un moment difícil" en les relacions bilaterals amb Catalunya i el conjunt d'Espanya, si bé es va aconseguir garantir el pas dels vehicles d'emergències o dels estudiants que tenien exàmens de selectivitat.

En la mateixa línia que altres representants governamentals, ha exposat que són situacions que no s'haurien de repetir perquè no poden "ser ostatges" d'una situació en la qual consideren que no poden intervenir.

El conseller general de Concòrdia (principal grup de l'oposició), Cerni Escalé, ha plantejat la possibilitat de reclamar compensacions pels danys patits en l'economia andorrana i Tor ha respost que no ho han considerat.

Finalment, Tor ha explicat que la qüestió "es posarà en l'ordre del dia" de les pròximes reunions amb les autoritats catalanes i espanyoles.