La mesura pretén fer front a l'increment de preus dels carburants
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha decidit mantenir per al mes de desembre el descompte de 20 cèntims per litre de benzina i de 15 cèntims per litre de gasoil.
Així ho ha informat l'executiu aquest dimarts en un comunicat, després d'acordar la modificació de l'última llei de mesures temporals per fer front al fort increment de preus dels hidrocarburs i que permet donar continuïtat a les rebaixes de preus dels carburants.
Amb aquesta mesura el Govern andorrà dona continuïtat a les actuacions aplicades en els últims mesos, amb l'objectiu de defensar el poder adquisitiu de la ciutadania i preservar la competitivitat del Principat davant l'encariment dels carburants.
DEVOLUCIONS PARCIALS
De la mateixa manera que en els últims mesos, la modificació de la llei aprovada aquest dimarts permetrà habilitar les devolucions parcials de l'impost especial sobre els hidrocarburs venuts durant aquest període.
En aquest sentit, el mecanisme de devolució parcial de l'impost especial, juntament amb l'esforç dels operadors privats, ha permès aplicar les noves reduccions en el preu dels carburants.
CONDICIONS COMPETITIVES
L'actuació s'emmarca en l'estratègia del Govern andorrà per minimitzar l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic, alhora que garanteix que el Principat manté unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
L'executiu assegura que continuarà fent un seguiment "permanent" de l'evolució dels preus dels carburants i adoptarà, si cal, noves mesures per continuar protegint els objectius de competitivitat i defensa del poder econòmic de les llars del país.