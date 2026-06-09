Andorra lliura el 9 Premi Internacional Calvó Armengol al professor Johannes Stroebel

Espot destaca que el premiat ofereix "una nova mirada" sobre l'economia
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 9 (EUROPA PRESS).
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha entregat aquest dimarts el 9 Premi Internacional Calvó Armengol al professor d'Economia Johannes Stroebel, informa l'executiu en un comunicat.
En el seu discurs, Espot, ha afirmat que el guardó simbolitza "l'excel·lència científica" i el compromís amb el coneixement al servei de la societat.
A més, ha posat en valor la investigació del professor, que ofereix "una nova mirada" sobre l'economia, ja que evidencia que darrere dels models econòmics existeixen xarxes de relacions humanes que condicionen les decisions individuals i col·lectives.
En aquest sentit, ha remarcat que entendre aquestes interconnexions és clau per construir societats més cohesionades, resilients i pròsperes en un món cada vegada més globalitzat.
Igualment, Espot ha destacat el paper del premi com a pont entre Andorra i la comunitat científica internacional, i ha reafirmat el compromís del país amb la investigació, el coneixement i la cooperació internacional.
STROEBEL
Stroebel és professor de Finances a la Stern School of Business de la New York University i ha estat guardonat per les seves contribucions pioneres a la comprensió de com les connexions socials, les creences i les interaccions humanes influeixen en els resultats econòmics i financers.
El Premi Calvó Armengol d'economia es va crear en memòria d'Antoni Calvó Armengol, andorrà i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i la BSE, que va morir el 2007, i es lliura cada dos anys a un economista o científic social menor de 40 anys per les seves contribucions a la comprensió de l'estructura de la societat i les seves implicacions en l'economia.