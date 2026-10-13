Andorra llança l'Observatori de la Salut Mental, Drogodependències i Altres Addiccions

La nova eina permet reforçar la planificació de les polítiques públiques
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)
El Ministeri de Salut del Govern d'Andorra ha presentat aquest dimarts, durant la reunió de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions, l'Observatori de la Salut Mental, Drogodependències i Altres Addiccions.
Es tracta d'una nova eina que permetrà centralitzar i harmonitzar dades de qualitat, orientar les polítiques públiques a partir de l'evidència científica i facilitar l'accés de la ciutadania a la informació i el coneixement, segons informa el Govern en un comunicat.
L'Observatori és un projecte vinculat al desplegament del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (Pisma) i al Pla nacional contra les drogodependències, i s'ha desenvolupat amb la col·laboració d'Andorra Recerca + Innovació.
L'eina reuneix indicadors sobre quatre grans àmbits: el consum de substàncies i medicaments; les addiccions relacionades amb les pantalles, les xarxes socials i el joc; l'atenció sanitària i els recursos assistencials, i l'impacte social, educatiu i familiar.
La ministra de Salut, Helena Mas, ha reconegut "preocupació" per les dades de consum d'alcohol, que indiquen que un 63,6% de la població consumeix de forma moderada, mentre que un 18,2% dels joves se situa en un consum de màxim risc.
L'Observatori també inclou l'activitat de la Unitat de Conductes Addictives del Servei Andorrà d'Assistència Sanitària (SAAS), que va atendre 886 pacients el 2025, davant dels 710 del 2022.
Les dades també mostren un reforç dels recursos humans del Centre de Salut Mental del SAAS, que han passat de 53 el 2019 a 80 el 2025, amb previsió de poder arribar als 86 en finalitzar el 2026.
PRIORITAT
Helena Mas ha afirmat que el reforç dona resposta a les necessitats de salut mental i ha assenyalat que la matèria és "una prioritat" per al Govern.
Quant a l'atenció sanitària, durant el 2025 es van registrar 4.973 persones, que han incrementat un 35% respecte a les persones ateses en el mateix servei l'any 2022, la qual cosa segons Mes reflecteix la capacitat de detectar, atendre i fer seguiment de les necessitats de la població.
Finalment, en la reunió s'ha fet balanç del desplegament del Pisma, que compta amb 62 accions, i el 73% ja s'han iniciat i són de continuïtat, el 13% s'han finalitzat i el 15% estan pendents de començar.