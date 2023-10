Andorra licita les obres de reforma dels edificis destinats a pisos de lloguer assequible

El Govern del Principat aprova dos crèdits ampliables de més de 3,2 milions d'euros



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El consell de ministres del Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres la licitació de les obres de reforma de sis dels onze edificis que l'executiu va adquirir per destinar-los a habitatges de preu assequible.

Segons informa en un comunicat, amb aquesta licitació el Govern andorrà "fa un pas més" en la posada en marxa del parc públic d'habitatges de lloguer a preu assequible.

Per fer front al pagament "de part" d'aquestes obres, el Govern del Principat ha aprovat dos crèdits ampliables per un valor total de més de 3,2 milions d'euros.

El primer crèdit prové d'una partida d'1,5 milions d'euros prevista en la llei del pressupost per al recinte multifuncional, amb afectació a l'exercici del 2024, indica el comunicat.

Cal recordar que l'executiu no ha descartat el projecte del recinte multifuncional, però tal com va recordar la setmana passada en unes declaracions a la premsa el cap de govern, Xavier Espot, ara com ara es manté en espera perquè es prioritza, per exemple, la inversió al parc públic d'habitatges.

L'altre crèdit, segons el comunicat, prové de la partida d'1.745.000 euros per a habitatge de lloguer i pisos socials prevista en la llei del pressupost.

La licitació de les obres "dona continuïtat a les mesures urgents" impulsades pel Govern andorrà en matèria d'habitatge i es farà mitjançant concurs nacional amb un procediment obert i de modalitat de contractació ordinària.

La nota de premsa detalla que el termini d'execució de les obres està previst entre els 12 i els 18 mesos, en funció de les reformes que requereixi cada edifici.

Les empreses interessades podran descarregar el plec de bases en la plataforma de contractació del sector públic i les ofertes s'hauran de presentar a la mateixa plataforma fins a les 17 hores de l'1 de desembre del 2023.