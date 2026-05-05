Andorra invertirà 35 milions suplementaris per ampliar el parc públic d'habitatge

El Govern també destinarà 5 milions a reforçar l'hospital
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra destinarà aquest any 35 milions suplementaris a ampliar el parc públic d'habitatges de lloguer a preu assequible.
La mesura forma part d'un paquet d'inversió global de 40,15 milions que també preveu destinar 5,15 milions a reforçar l'hospital de Nostra Senyora de Meritxell, informa l'executiu en un comunicat.
Per dur a terme aquestes inversions, el Govern ha presentat aquest dimarts el projecte de llei de modificació de la llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal i d'aprovació d'un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit.
Els canvis normatius permetran destinar recursos procedents del superàvit de l'exercici 2025, que va arribar a 88 milions, a inversions d'alt interès públic, han detallat el ministre de Finances, Ramon Lladós, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la ministra de Sanitat, Helena Mas.
En l'àmbit de l'habitatge, el projecte de llei preveu destinar 35 milions a incrementar el parc públic amb l'objectiu de donar resposta a la demanda residencial i garantir l'accés a un habitatge digne a preu assequible.
Les inversions inclouen l'adquisició de terrenys per un import de 6,4 milions, d'edificis sense ús per convertir-los en habitatges amb una dotació de 21,6 milions, la construcció d'edificis en parcel·les de titularitat pública per valor de 6 milions i l'elaboració de projectes constructius amb una partida d'un milió.
Fins ara, gràcies a les actuacions ja executades amb una inversió que supera els 108 milions, el Govern disposarà de gairebé 500 habitatges distribuïts per totes les parròquies (municipis).
INVERSIONS A l'HOSPITAL
En relació amb el sistema sanitari, es preveu un total de 5,15 milions per equipar l'hospital amb tecnologia capdavantera i adequar les seves instal·lacions.
Concretament, el crèdit cobrirà les despeses de 2 milions per a la compra d'un robot quirúrgic d'alta precisió, que permetrà la modernització tecnològica, la millora de la qualitat assistencial, l'atenció centrada en el pacient i el reforç de la capacitat resolutiva del sistema sanitari andorrà.
També s'ha previst una partida de 2,4 milions per a l'adequació i instal·lació d'una màquina de ressonància magnètica nuclear d'última generació, un equip que actualment només està disponible en els centres de gestió privada convinguts amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.
Finalment, s'ha afegit una partida suplementària per millorar la infraestructura de l'heliport de l'hospital (750.000 euros), adaptant-la als estàndards internacionals, incorporant actuacions addicionals no previstes en el projecte actual del SAAS per millorar la zona.