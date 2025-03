Andorra insta a la comunitat internacional a comprometre's amb els drets dels nens

Espot participa a Ginebra al llançament de la campanya 'Prove it matters'

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS)

El cap del Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha instat a la comunitat internacional a reafirmar el seu compromís amb la Convenció sobre els Drets del Nen i al fet que prengui mesures concretes que garanteixin la seguretat, l'educació i el futur dels nens més vulnerables.

Espot ho ha dit durant la seva intervenció en l'acte de llançament de la campanya 'Prove it matters' (Demostra que t'importa), impulsada per l'Oficina de la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als Nens i Conflictes Armats, Andorra i Malta, que se celebra durant la 58 sessió del Consell de Drets Humans a Ginebra, informa el Govern en un comunicat.

Segons la nota de premsa, Espot ha afirmat que protegir als nens no és només un deure, "sinó una responsabilitat compartida" i ha mostrat la preocupació per les conclusions de l'últim informe anual del secretari general sobre nens i conflictes armats, publicat al 2024.

Aquest informe reflecteix un augment "preocupant" de violacions greus contra els nens, com són el reclutament, el segrest i els atacs a escoles i hospitals, una situació que sota el seu punt de vista soscava greument el dret humanitari.

Espot ha afirmat que, en adherir-se a aquesta campanya, Andorra vol enviar un missatge i assumir el compromís i la missió inequívoca de defensar els drets dels nens, independentment de l'edat, el gènere o l'origen.

La campanya 'Prove it matters' consta de tres fases que s'aniran desplegant al llarg dels propers tres anys i el Govern d'Andorra aportarà una contribució voluntària de 35.000 euros per a la primera fase del projecte.

La iniciativa també pretén fomentar la col·laboració entre els estats membres i la societat civil, a més d'obtenir voluntat política i suport, i defensar polítiques que prioritzin la protecció de la infància.

REUNIONS BILATERALS

Durant la jornada de treball a Ginebra, el cap del Govern ha mantingut una reunió amb l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Türk, amb qui ha reafirmat el compromís d'Andorra i el suport inequívoc en la defensa i la promoció de les persones més vulnerables.

Espot també ha tingut oportunitat de reunir-se amb la directora general de l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra, Tatiana Valovaya, a qui ha traslladat les prioritats de l'acció exterior d'Andorra.