Andorra iniciarà la fase definitiva de la variant de Sant Julià de Lòria a l'estiu

Els treballs per instal·lar proteccions a la muntanya s'han avançat dos mesos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra preveu iniciar la fase decisiva dels treballs de la variant de Sant Julià de Lòria, que inclou la construcció del túnel de Rocafort, durant l'estiu.

Per donar l'impuls definitiu a la variant, l'executiu ja ha licitat les obres de la segona fase del túnel de Rocafort, l'últim tram perquè la infraestructura quedi completada, informa aquest dilluns el Govern andorrà en un comunicat.

Els treballs consistiran en l'excavació del túnel i la construcció dels vials d'accés que connectaran el túnel de la Tàpia amb l'enllaç de la carretera general 1.

RAÜL FERRÉ

El ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, ha visitat aquest dilluns les obres i ha indicat que es tracta d'una via "imprescindible" que millorarà la seguretat i la mobilitat desplaçant fora del centre de Sant Julià uns 18.000 vehicles al dia.

Ferré ha destacat que tot i que no s'han acabat les obres de la primera fase, ja s'han licitat els treballs de la segona fase per avançar i poder tenir la infraestructura llesta "per al primer semestre del 2027".

FASES

De fet, la primera fase del projecte, que va començar a l'octubre i consisteix en la instal·lació de les proteccions de vessant tant en la boca nord com la sud del futur túnel, per reforçar la seguretat contra la caiguda de roques, s'han avançat dos mesos respecte al calendari previst.

El termini d'execució de la segona fase de les obres és de dos anys, amb una inversió de 24 milions per construir el túnel, i la previsió és poder-les adjudicar a principis d'estiu i unes setmanes després iniciar els treballs.

El túnel tindrà una longitud d'uns 233 metres, amb uns accessos d'uns 100 metres a cada boca; a més, disposarà de tres carrils, dos en sentit sud i un en sentit nord, com el túnel de la Tàpia.

D'aquesta manera, la carretera general 1 des de l'enllaç amb la carretera secundària de Fontaneda fins a l'enllaç d'Aixovall disposarà de tres carrils.