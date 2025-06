Andorra inicia un procés de diàleg amb els funcionaris per a la revaloració salarial

El Govern busca que els sous de l'administració siguin més competitius

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha iniciat aquest dimecres un procés de diàleg amb els representants dels diferents cossos de l'administració sobre la revaloració dels salaris públics.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, en les reunions han participat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, juntament amb els ministres competents.

Rossell ha qualificat les propostes de "coherents i sensibles", ha destacat l'esperit de diàleg i col·laboració en les reunions d'aquest dimecres i ha dit que confia que el procés de diàleg finalitzi durant el mes de juny.

La reforma busca, d'una banda, compensar el període durant el qual els treballadors públics no han pogut progressar en la carrera professional per la interrupció de la compensació del complement per la gestió de l'acompliment (denominat GADA, per les seves sigles en català).

D'altra banda, es volen implementar mesures per fer més atractius els salaris de l'administració i retenir el talent, segons ha dit el ministre Rossell després de les primeres reunions amb els cossos de banders (agents rurals) i bombers.

MESURES

Concretament, es planteja un increment salarial per al cos funcionarial d'entre l'1% i el 8% en funció de l'antiguitat dels funcionaris: de l'1% per a aquells que treballin entre 1 i 2 anys en l'administració, amb increments graduals fins al 8% per als treballadors amb més de 15 anys en la funció pública.

El cost anual estimat d'aplicar aquest sistema de compensació a tots els treballadors públics se situa entorn dels 5 milions d'euros anuals, ha explicat Rossell, que també ha exposat que l'objectiu és que els increments salarials s'apliquin en 2025.

En paral·lel, es començarà a aplicar el nou sistema d'avaluació de l'acompliment (AvAc, per les seves sigles en català) i el reglament de carrera professional.

D'altra banda, el Govern també proposa un paquet de mesures per captar i retenir el talent en l'administració, que inclouen una revisió de les franges salarials perquè s'incrementin els salaris d'entrada a l'administració.

Altres mesures importants per retenir talent en la funció pública passen pel reconeixement de l'antiguitat dels treballadors interins, i pel compromís de doblegar el pressupost destinat a la formació personal de l'administració.