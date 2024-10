Andorra inicia una nova fase informativa sobre l'acord d'associació amb la UE

Divendres s'estrena un avatar informatiu per resoldre dubtes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 23 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha anunciat que a partir de divendres, coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella, començarà una nova fase informativa sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea.

Segons ha informat l'executiu en un comunicat aquest dimecres, l'objectiu de la nova fase informativa és difondre el contingut del text i promoure la participació en la consulta ciutadana de caràcter voluntari sobre el projecte europeu.

Durant la Fira s'estrenarà la nova imatge de les accions de comunicació, que giraran al voltant d'un cub per representar que aquest projecte té "diferents dimensions", es pot veure des de diferents perspectives i accepta diferents opinions.

UN CUB INTERACTIU

L'eix central de l'estand de la Fira serà un cub interactiu format per pantalles amb diferents continguts: tres dels quals es dedicaran a aspectes informatius i un a l'entreteniment destinat als més petits, a més d'un altre espai per a esdeveniments i tallers i un altre on l'equip de la Secretaria d'Estat estarà a disposició per respondre a les consultes de la ciutadania.

Dues de les cares informatives del cub interactiu oferiran missatges molt breus i perquè la gent s'hi acosti i s'informi, mentre que l'última disposa d'un assistent d'intel·ligència artificial que donarà resposta als dubtes que es plantegin sobre l'acord d'associació.

INFORMACIÓ "CLARA I RIGOROSA"

Per respondre, la intel·ligència artificial farà servir el text de l'acord, els estudis d'impacte que s'han elaborat fins ara i altres documents informatius oficials, per la qual cosa s'assegura que la informació que ofereix és "clara i rigorosa".

El cub serà accessible per a la ciutadania des de divendres fins a la consulta i estarà instal·lat a partir de la setmana vinent al vestíbul de l'edifici administratiu del Govern d'Andorra amb tots els continguts, excepte la proposta infantil.

En paral·lel, aquest divendres també s'estrena el nou web informatiu del projecte (www.andorraue.ad), amb una estructura "molt més clara", un nou disseny i nous materials informatius.