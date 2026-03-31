Andorra inicia la campanya de declaració de l'IRPF, en la qual preveu recaptar 39 milions

S'incorporen més reduccions per facilitar l'accés a l'habitatge
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)
Andorra donarà el tret de sortida aquest dimecres a la campanya de declaració de l'IRPF, que s'allargarà fins al 30 de setembre, i en la qual preveu recaptar 39 milions d'euros.
Segons informa el Govern andorrà en un comunicat, el departament de Tributs i Fronteres ha emès un total de 54.480 propostes de liquidació, i s'estima que seran 29.000 les persones que presentaran la declaració.
De totes les propostes emeses, 30.584 són de resultat zero, 18.466 tenen resultat a pagar i 5.430 tenen resultat a retornar, alhora que es preveu que més d'un 85% de les declaracions siguin electròniques.
L'executiu detalla que en total, en concepte d'IRPF, es preveu recaptar més de 93 milions d'euros, tenint en compte les retencions mensuals o trimestrals de les rendes del treball, de les retencions trimestrals del capital mobiliari, el pagament a compte que fan els empresaris i el pagament a compte de les transmissions immobiliàries.
Al setembre, que és l'últim mes per fer la declaració, es presenten més del 60% de les declaracions, per la qual cosa el departament anima els residents a anticipar-se i no esperar fins l'últim moment per fer la declaració de l'IRPF, sobretot qui ho faci de manera presencial.
En l'exercici 2025 s'han previst noves reduccions, especialment en matèria d'habitatge, amb la voluntat de facilitar l'accés a un habitatge digne, incrementar el lloguer a preu assequible i donar suport a les famílies.
NOVES REDUCCIONS
S'incrementa la reducció per a l'adquisició d'un habitatge habitual i permanent, que passa de 1.000 a 5.000 euros anuals, o els arrendadors que lloguin els immobles a preu assequible es poden beneficiar d'una reducció fiscal de fins a 5.000 euros.
Respecte als fills a càrrec menors de 25 anys i amb ingressos inferiors o iguals al salari mínim, la reducció augmenta de 750 a 1.000 euros per fill i, a més, s'introdueix una reducció de màxim 300 euros per al pagament de matrícules d'estudis superiors a descendents, a repartir igualment entre les persones que tenen dret a aquesta reducció.
També s'amplia la reducció per a ascendents a càrrec més grans de 65 anys, que passa de 750 a 1.000 euros, sempre que la persona a càrrec no percebi uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional.