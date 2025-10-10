Andorra incrementarà la inversió en innovació de l'1% actual al 8% en 10 anys

El Govern del Principat presenta el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra s'ha compromès a incrementar progressivament la inversió pública en el camp de la innovació, després de passar de l'1% del pressupost actual fins al 7% o el 8% en un termini de 10 anys.
Ho ha anunciat aquest divendres el secretari d'estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, durant la compareixença que ha fet juntament amb la ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, Conxita Marsol, davant la comissió legislativa d'Economia per presentar el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació.
Saura ha explicat que amb l'increment d'inversió previst Andorra es convertirà en "un clúster global d'R+D" amb uns nivells d'innovació comparables als dels països nòrdics, Suïssa, Singapur o Corea del Sud, segons ha citat.
Per la seva banda, Marsol ha remarcat que "la innovació no és despesa, és inversió" i ha afegit que el pitjor que es podria fer seria quedar-se quiet en un context de transformació mundial accelerada.
La ministra ha assegurat que Andorra "no es pot quedar al marge" de la innovació que permetrà diversificar l'economia en sectors complementaris i ha posat en valor el fet que el país pot actuar amb més agilitat que altres països per consolidar-se com un ecosistema d'innovació tecnològica i socioeconòmica.
CATSA
Entre els projectes del pla destaca el Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades (CATSA), que transformarà l'antic espai de la Cooperativa Andorrana de Tabacs en un pol de recerca i innovació "de primer nivell", amb Laboratoris R+D+I, espais per a start-ups, centres universitaris i zones per a corporacions que apostin per la innovació.
El lideratge científic del pla ha estat confiat al catedràtic Xavier Ferràs, qui ha explicat que els països que encapçalen la innovació són els que creen les regles del joc i ha afirmat que Andorra té "talent, l'escala i la visió" per posicionar-se com un laboratori internacional d'alta innovació.
El pla dona resposta a l'encomana aprovada pel Consell General el 19 de juny del 2024, i es fonamenta en l'Estratègia Nacional d'Innovació i Emprenedoria 2021-2030, elaborada amb la participació de més de 40 agents públics i privats.