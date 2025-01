Andorra incorpora un professional del Vall d'Hebron per impulsar la unitat de patologia mamària

Durant el 2024 s'han detectat 74 nous casos de càncer de mama al Principat

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

El ginecòleg i fins ara cap de la unitat de patologia mamària del Centre de Càncer de Mama de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Martín Espinosa, s'ha incorporat al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) per impulsar la nova unitat de patologia mamària.

La ministra de Sanitat, Helena Mas, ha afirmat que la incorporació d'Espinosa respon a la voluntat d'impulsar el sistema assistencial del país d'una de les patologies "més prevalents" en l'àmbit oncològic, com és el càncer de mama, informa el Govern andorrà en un comunicat.

Segons Mas, la incorporació d'un "professional d'alt nivell" permetrà als pacients d'Andorra beneficiar-se de la seva assistència sense haver-se de traslladar fora de les fronteres del Principat.

Espinosa, que és especialista en patologia mamària i que també ha estat tres anys a l'Oncopole de Tolosa, arriba al Principat gràcies a una addenda en el conveni existent des del 2021 entre el SAAS i T-Oncology.

El ginecòleg ha explicat que la voluntat és generar una unitat multidisciplinària que avaluarà els pacients "des de totes les perspectives mèdiques i professionals" perquè cada pacient pugui rebre un tractament personalitzat.

Espinosa també ha detallat que la nova unitat de patologia mamària no només tractarà pacients de càncer, sinó que també s'ocuparà de patologies benignes de mama.

LÍNIA ESTRATÈGICA

El comunicat de l'executiu assenyala que l'impuls de l'atenció oncològica a Andorra és una de les línies estratègiques en l'àmbit sanitari per a aquest 2025.

Per aquest motiu la ministra de Sanitat i la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, han presentat aquest dilluns el nou projecte de la unitat d'oncologia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i la creació de la unitat de patologia mamària.

La voluntat és millorar la xarxa d'atenció oncològica per oferir un acompanyament integral del pacient i la família durant el procés de diagnòstic, tractament i seguiment, segons ha assegurat la ministra de Sanitat.

UNITAT D'ONCOLOGIA

En la roda de premsa, el cap de la unitat d'oncologia de l'hospital andorrà, Santiago Albiol, ha presentat el nou projecte de la unitat d'oncologia, que es materialitzarà amb el trasllat de "tots" els serveis d'oncologia de l'hospital en una sola planta i amb l'establiment de circuits diferencials.

Albiol també ha detallat que es crearà l'hospital de dia per a pacients oncològics amb l'objectiu d'optimitzar el tractament ambulatori dels pacients oncològics en un espai "nou, modern i més confortable", tant per a ells com per al seu entorn.

D'aquesta manera se situaran en un sol espai les consultes externes d'oncologia mèdica i radioteràpia, les consultes externes d'infermeria oncològica, les consultes externes de psicooncologia i treballadora social, i l'hospital de dia d'oncologia, amb la consulta d'infermeria i àrea de cures.