Andorra incorpora una eina multirisc per reforçar la gestió d'emergències

La nova tecnologia s'implementa en col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra, a través del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, ha incorporat l'eina tecnològica ARGOS, una plataforma multirisc que permet millorar la prevenció, seguiment i resposta davant situacions d'emergència.
Segons ha informat l'Executiu a través d'un comunicat aquest dijous, la incorporació de la nova tecnologia suposa fer un pas endavant en la "modernització" de les capacitats de treball del departament.
L'acció també respon a la voluntat del Govern de reforçar la seguretat de la ciutadania i alinear-se amb els objectius del Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres de les Nacions Unides, que insta als Estats a equipar-se amb tecnologies avançades per reduir l'impacte dels fenòmens adversos i fomentar societats més resilients.
El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha explicat que l'augment dels fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic fa "imprescindible" disposar d'eines que permetin anticipar escenaris de risc i minimitzar els seus impactes.
Pons ha detallat que el sistema servirà de recolzament en els treballs que el departament està realitzant sobre el risc d'inundació al país i que a més, l'eina cobreix un ampli ventall de riscos que s'aniran configurant: allaus, incendis, terratrèmols, etcètera.
L'eina permet agrupar en una sola plataforma diversos sistemes d'avís i detecció de fenòmens extrems, la qual cosa permet una gestió directa i exhaustiva dels possibles perills i facilita anticipar-se a possibles afectacions al territori.
COL·LABORACIÓ
La implementació de la tecnologia ha estat possible per la col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I), que des del 2023 ha treballat conjuntament amb el Govern andorrà en una prova pilot de la plataforma.
Aquesta cooperació ha estat clau per adaptar l'eina a les necessitats del país i per establir una base sòlida de millora tècnica i científica continuada.
La responsable de l'àrea d'investigació d'AR+I, Laura Trapero, ha dit que estan "molt satisfets" que un projecte que va començar fa tres anys amb el llançament d'un repte internacional d'innovació tecnològica hagi acabat convertit en una eina operativa fonamental per als serveis d'emergències nacionals.
El projecte ARGOS es va originar arran del Repte PLANETech 2022, promogut per AR+I en col·laboració amb PLANETech i la Mountain Partnership de Nacions Unides.
La startup HYDS va guanyar el repte i com a premi es va impulsar una prova pilot de la plataforma al Principat, que ha permès avançar cap a la seva consolidació com a eina de gestió d'emergències al país.