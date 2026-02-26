Andorra inaugura el saló Connecta amb la participació de centres educatius d'Espanya i França

Es preveu que prop de 2.000 alumnes del país visitin les instal·lacions
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
Andorra ha inaugurat aquest dijous el primer saló d'orientació Connecta en el qual participen 87 expositors d'entitats educatives i professionals del Principat, Espanya i França.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, es preveu que entre aquest dijous i divendres prop de 2.000 alumnes de quart de secundària, batxillerat i formació professional de tots els sistemes educatius del país visitin el saló.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que la voluntat és que els joves i les seves famílies puguin conèixer totes les opcions educatives i professionals "sense haver-se de desplaçar a l'estranger".
Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha remarcat que Connecta permet fer "un salt qualitatiu", complementa les accions ja existents i reforça l'acompanyament al llarg del recorregut formatiu dels joves.
Degut a l'alta afluència tant d'alumnes com d'entitats participants, Baró ha assegurat que el saló ha arribat per "créixer i consolidar-se" i continuar dialogant amb la resta d'elements del món empresarial, dels col·legis professionals i del món educatiu.
A més de la zona d'expositors on poder contactar amb els diferents centres, els alumnes també poden assistir a conferències sobre mercat laboral i oportunitats professionals.
L'organització del saló Connecta s'emmarca en les directrius del Pla nacional de joventut, que aposta per alinear l'oferta formativa amb les necessitats professionals del país i assegurar un acompanyament efectiu als joves en moments clau de decisió.