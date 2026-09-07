Andorra inaugura el curs escolar reflexionant sobre el paper educatiu de famílies i l'escola

L'acte institucional, presidit pel ministre Ladislau Baró, reuneix a 800 docents
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 7 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha inaugurat aquest dilluns el curs escolar 2026-2027 amb un acte institucional celebrat en el Centre de Congressos d'Andorra la Vella que ha servit per reflexionar sobre el paper educatiu de famílies i l'escola, i que ha reunit a 800 docents.
En la seva intervenció, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat que l'educació afronta nous reptes derivats de les transformacions socials i tecnològiques i ha posat en valor el paper compartit de les famílies i dels centres educatius en l'acompanyament dels nens i joves.
En aquest sentit, ha assenyalat que una relació basada en la confiança, el diàleg i els objectius compartits contribueix a afavorir l'èxit educatiu, el benestar emocional i el desenvolupament integral dels alumnes.
L'acte d'inici de curs ha comptat amb la conferència de la pedagoga, mestra i escriptora Eva Bosch titulada 'Família i escola. Com teixir complicitats que eduquin i ajudin a créixer'.
Durant la seva intervenció, la ponent ha reflexionat sobre la responsabilitat compartida de les famílies i dels centres educatius en l'acompanyament dels nens i joves, i ha remarcat el valor dels vincles de confiança per afavorir el creixement personal i acadèmic.
Bach ha exposat els principals valors que han de guiar aquesta relació i ha compartit deu claus per reforçar l'entesa entre famílies i escola.
També ha incidit en aspectes com el respecte mutu, l'empatia, el diàleg, l'assertivitat i la comunicació efectiva, aportant eines pràctiques per potenciar la relació entre els diferents agents educatius.