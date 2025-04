Andorra impulsa el talent al sector tecnològic i digital

El Principat celebra la primera sessió informativa sobre el Cim Digital

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 9 (EUROPA PRESS)

Andorra té la voluntat de potenciar un ecosistema que doni cobertura a les persones que vulguin desenvolupar-se professionalment als sectors tecnològic i digital, ha afirmat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge del Principat, Conxita Marsol aquest dimecres, segons informa Andorra Recerca + Innovació en un comunicat.

Marsol ha explicat que l'objectiu és oferir un espai on els joves puguin desenvolupar les seves habilitats digitals, com en l'àmbit audiovisual o dels videojocs, i implantar un "model d'èxit" que ha funcionat en altres llocs.

La ministra ha encapçalat la primera sessió informativa sobre el Cim Digital Andorra, un projecte que engega el Govern amb la col·laboració d'Andorra Recerca + Innovació, que té com a objectiu impulsar el talent digital del Principat i que s'inspira en l'exemple de Polo de Continguts Digitals de Màlaga.

En la seva intervenció, Marsol ha detallat, davant d'agents polítics i econòmics del país, que el següent pas serà construir una taula de treball implicant els diferents sectors, com a Joventut, Educació o els comuns (ajuntaments) per desenvolupar un projecte nacional.

L'acte ha comptat amb la presència del director de Projectes i del coordinador de formació del Pol Nacional de Continguts Digitals malagueny, Raúl Sillera i Ignacio de l'Arc, respectivament.

MOTORS PER AL DESENVOLUPAMENT

Silleras ha afirmat sentir-se "profundament orgullós" de poder compartir l'experiència acumulada en la construcció de l'ecosistema tecnològic de Màlaga amb altres territoris que, com el Principat d'Andorra, aposten fermament --en les seves paraules textuals-- en la innovació i la tecnologia com a motors clau per al seu desenvolupament.

El representant malagueny ha qualificat de'"oportunitat única" el fet de poder acompanyar en l'adaptació d'aquesta experiència al disseny andorrà, per contribuir a les necessitats del seu territori, promovent un creixement sostenible i estratègic.

La coordinadora de l'àrea d'innovació d'AR+I, Aurora Crespo, ha explicat que el Pol malagueny és un exemple "consolidat" amb un impacte tangible tant a Màlaga com en tot el sud d'Espanya.

En aquest sentit, ha apuntat que la sessió d'aquest dimecres els ha inspirat a explorar noves vies per impulsar projectes transformadors amb una mirada "estratègica i sostenible".

La ministra Conxita Marsol es va desplaçar a Màlaga a l'octubre de l'any passat per conèixer de primera mà el funcionament de l'ecosistema d'innovació tecnològica i digital de la ciutat andalusa.