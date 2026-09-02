Andorra impulsa la construcció de 30 pisos més per al parc públic de lloguer

El Govern obre el concurs per seleccionar l'arquitecte que redacti el projecte
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha donat un nou pas aquest dimecres per impulsar la construcció d'un nou edifici amb 30 pisos destinat al parc públic de lloguer.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat, el projecte es desenvoluparà en una parcel·la de 2.394 metres quadrats cedida pel comú (ajuntament) de la Massana el juliol de 2025 i se sumarà als 70 habitatges de preu assequible que ja existeixen actualment a la parròquia (municipi).
Concretament, el consell de ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, la licitació del concurs nacional per seleccionar un professional de l'arquitectura per a la redacció del projecte i l'adreça d'obra.
Les propostes hauran de presentar-se en un termini de 20 setmanes i el Govern preveu que sigui un projecte "integrador amb l'entorn", i inclourà la construcció, dins de la mateixa parcel·la, d'un nucli vertical de comunicació per a ús públic, amb un ascensor i una passarel·la per connectar la zona dels nous pisos amb la part superior de l'Aldosa de la Massana.
Des del Govern, s'insisteix que la voluntat és continuar ampliant l'oferta d'habitatge de lloguer regulat fins a situar-la prop dels 650 pisos en un termini d'entre un i dos anys, i que actualment ja s'apropen als 500.
A més, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha recordat que en els últims tres anys s'han invertit més de 143 milions d'euros per aconseguir el parc públic d'habitatge, la qual cosa equival, aproximadament, a un 20% del pressupost anual del Govern i a 1.600 euros per habitant.
Casal ha assenyalat que es tracta d'una xifra "més que considerable" i ha afegit que fins ara entre 600 i 650 persones s'han pogut beneficiar dels habitatges de lloguer assequible de titularitat pública.