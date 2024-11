Andorra impulsa una campanya per explicar la nova llei del català

Es durà a terme entre aquest dijous i el 22 de desembre

ENCAMP (ANDORRA), 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El departament de Política Lingüística del Govern d'Andorra ha presentat aquest dijous la nova campanya per donar a conèixer a la població la llei de la llengua pròpia i oficial aprovada el passat mes d'abril.

Amb eslògans com 'Les nostres muntanyes estan protegides per llei. El català també', transmet missatges comparatius amb una altra legislació que garanteix qüestions d'interès general, com la igualtat, el patrimoni natural o l'educació per mostrar "la importància" de protegir el català, ha informat el Govern andorrà aquest dijous en un comunicat.La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha indicat durant la presentació de la campanya que la voluntat és transmetre a la població l'esperit "integrador, igualitari i identitari" de la llei i informar de les disposicions d'una manera entenedora i transparent, ha dit literalment.

DIFUSIÓ DE LA INICIATIVA

A més dels missatges publicitaris, s'ha creat un lloc web (lleidelcatala.ad) on s'expliquen totes les disposicions normatives de manera "clara" i ordenades per sectors o àmbits d'actuació.

En aquests web també s'ha previst un apartat de preguntes freqüents per aclarir dubtes o donar resposta a les qüestions més demandades per la ciutadania en relació amb la nova llei del català.

Bonell ha destacat que s'ha utilitzat un llenguatge comprensible per arribar als diferents sectors econòmics i socials que es veuen afectats per la normativa a més de la població en general.

Per la seva banda, el director del departament de Política Lingüística, Joan Sans, ha explicat que la campanya es durà a terme des d'aquest dijous, 7 de novembre, fins al 22 de desembre.

Igualment, la campanya es difondrà a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació digitals, Andorra Televisió i les ràdios, i també als cinemes Illa Carlemany i a punts físics com ara marquesines o autobusos.

La campanya es va adjudicar a Duett Studio per un import d'uns 46.000 euros i s'espera que tingui una missió pedagògica per tal que ciutadans i empresaris coneguin els seus drets i obligacions, però ha remarcat que a partir del mes de gener, si es detecten incompliments de la llei, "hi haurà sancions".