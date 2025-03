Andorra impulsa amb unanimitat la primera xarxa de dones parlamentàries

Dijous es votarà la proposta d'acord al Consell General

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

La totalitat dels grups parlamentaris d'Andorra (Demòcrates, Concòrdia, Socialdemòcrata, Andorra Endavant, Ciutadans Compromesos) i el conseller general (diputat) no adscrit, Víctor Pintos, han impulsat de manera unànime la primera xarxa de dones parlamentàries d'Andorra.

L'acció es durà a terme a través d'una proposta d'acord que serà sotmesa a votació al Consell General (Parlament) en la sessió ordinària prevista per a aquest dijous 6 de març, segons han informat en un comunicat conjunt tots els grups parlamentaris.

L'objectiu és contribuir des del Consell General a la tasca per abordar les desigualtats de gènere, promoure la inclusió i incentivar la representació política de les dones en benefici de la ciutadania.

La xarxa de dones parlamentàries és una iniciativa impulsada per la delegació del Consell General a l'Assemblea del Consell d'Europa (APCE), després d'una visita que va fer la secretària general de l'organisme, Despina Chatzivassiliou, al Principat el 8 de març del 2024.

Aquell dia Chatzivassiliou va presentar el projecte de la xarxa de dones de l'APCE, creada el 2022, i segons ha manifestat la consellera general de Demòcrates, Berna Coma, els va semblar "molt interessant" i els va motivar a crear una xarxa pròpia.

BENEFICIS

Segons la nota de premsa, la creació de la xarxa de dones aporta beneficis internacionals, com reforçar el lloc i la tasca de les parlamentàries en les delegacions i donar més visibilitat a Andorra a l'exterior.

També presenta beneficis nacionals, com impulsar la igualtat de gènere, raó per la qual la diputada de Concòrdia, Núria Segués, ha destacat que les institucions públiques han de ser "un referent" en aquesta lluita.

Alhora, la xarxa permetrà recuperar el vincle amb les antigues parlamentàries per aprofitar la seva experiència i coneixements sobre el món polític, ja que s'hi podran inscriure síndiques (presidentes del Parlament) i subsíndiques i conselleres generals en actiu, a més de dones que ja han deixat el càrrec.

En paral·lel s'habilitarà un canal directe amb la societat civil i els organismes institucionals per enfortir els vincles entre la població i les institucions, no només del Principat, com per exemple amb partits polítics amb els quals ara no hi ha contacte.

"TEMES DE PRIMER ORDRE"

Segons la consellera general del PS, Susanna Vela, aquests intercanvis permetran introduir en el debat polític andorrà "temes de primer ordre" que s'estiguin debatent en l'àmbit europeu i internacional i valorar com vehicular-los al Consell General.

Finalment, la representant d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha detallat que la xarxa estarà conformada per dos òrgans generals, l'Assemblea General, formada per tots els qui siguin membres de la xarxa, i un comitè executiu format per cinc persones elegides per l'assemblea.