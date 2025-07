Andorra habilita el servei Apple Pay

El Govern del Principat destaca que es dona resposta a una "reivindicació històrica"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

Andorra té habilitat des d'aquest dimarts el servei Apple Pay després que hagin fructificat les converses amb Apple perquè part dels serveis de la companyia nord-americana estiguin disponibles en territori andorrà.

Segons ha informat aquest dimarts el Govern andorrà en un comunicat, l'habilitació del servei suposa "un altre pas important" en el reconeixement internacional dins el marc global per al desplegament i ús dels serveis i solucions digitals.

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, considera que haver aconseguit l'acord és un pas que confirma els avenços fets pel país en matèria d'homologació i competitivitat, consolidant "la confiança de grans empreses en el mercat andorrà".

Suposa donar resposta a una "reivindicació històrica" després que durant anys el Govern andorrà hagi treballat per fer accessibles als ciutadans del país serveis digitals d'avantguarda.

En el procés per concretar el projecte hi han tingut un "paper clau" tant Andorra Digital com la participació dels bancs del Principat, ja que seran aquests els que posaran a disposició dels clients el nou servei.

Rossell diu que l'habilitació del servei d'Apple Pay també permet incrementar "el nivell de satisfacció i experiència" dels turistes que visiten Andorra perquè poden fer servir de manera normalitzada el mateix servei al Principat que al seu país d'origen.

Les tres entitats bancàries del país, MoraBanc, Creand Crèdit Andorrà i Andbank (i el seu neobanc MyAndbank) ja han comunicat la posada en marxa del servei per a tots els clients amb dispositius Apple.