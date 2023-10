Andorra gravarà la inversió estrangera immobiliària amb un impost d'entre el 3 i el 10%

SFGA / C ESTEVE

La normativa vol "evitar l'especulació"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 25 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha donat a conèixer aquest dimecres el projecte de llei de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària que serà progressiu entre el 3% i el 10%.

La normativa té com finalitat "evitar l'especulació" al mercat immobiliari, afavorir l'habitatge de lloguer i alhora, incrementar els recursos de l'Estat per fer front a la despesa pública, assenyala el Govern en un comunicat.

L'impost serà progressiu i anirà per trams: serà del 3% per l'adquisició d'un primer habitatge unifamiliar, una xifra que pujarà fins al 5% per la compra d'entre dos i cinc pisos.

A partir de l'adquisició d'un sisè habitatge, l'impost pujarà al 8%, mentre que a partir de la desena unitat immobiliària o per a promocions urbanístiques o immobiliàries, l'impost aplicat serà del 10% del valor real de la inversió.

CONXITA MARSOL

La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, ha detallat que en cas que la inversió estrangera tingui com finalitat l'adquisició o la construcció i posada al mercat d'habitatges de lloguer per a residència habitual i permanent, per un termini de deu anys, "s'aplicarà una bonificació" a la quota tributària del 90%.

El comunicat del Govern recull que segons els estudis preliminars que s'han fet la recaptació en un escenari "prudent" hauria permès recaptar a l'Estat des del 2020 i fins a l'actualitat uns 35 milions d'euros.

La normativa aplica a les persones físiques i jurídiques no residents, a les persones jurídiques andorranes amb una participació estrangera a la seva capital igual o superior al 50%, a les persones físiques amb menys de 3 anys de residència al país i a les persones jurídiques andorranes participades per no-residents o residents de menys de 3 anys en un percentatge inferior al 50% i superior al 5%.

VOLUNTAT QUE S'APLIQUI A PRINCIPIS DE 2024

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei per entrar-ho a tràmit parlamentari el divendres per la via d'urgència, amb la voluntat que sigui aplicable a principis de 2024.

El Govern ha recordat que l'entrada en vigor del projecte de llei permetrà aixecar la suspensió temporal de compra d'immobles per a inversors estrangers, una moratòria que ser va aprovar el passat 7 de setembre.

La ministra ha avançat que de cara a novembre es començarà a treballar en la modificació de la llei per aconseguir una inversió estrangera que "aporti valor afegit".