Andorra garantirà una prestació subsidiària de l'Estat a les víctimes de violència de gènere

La proposició de llei permetrà complir amb el Conveni d'Istanbul

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

Andorra aplicarà per primer cop un sistema de prestació econòmica en favor de les víctimes de violència de gènere a càrrec de l'Estat, de caràcter subsidiari a la responsabilitat de l'autor i a l'eventual existència d'altres sistemes de compensació, com les assegurances privades.

L'aplicació d'aquest sistema es preveu en una proposició de llei de modificació de la llei per a l'erradicació de la violència de gènere i la violència domèstica que han presentat de manera conjunta tots els grups parlamentaris del Consell General (Parlament), segons han informat tots ells en una nota de premsa.

La proposició ha estat impulsada pels grups Demòcrata, Concòrdia, Socialdemòcrata, Ciutadans Compromesos i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, per incorporar un nou capítol que és el que inclou el sistema de compensació.

Aquesta modificació permetrà aixecar la reserva d'esmena sobre l'article 30, emesa per Andorra quan es va ratificar el Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència cap a les dones i la violència domèstica, més conegut com Conveni d'Istanbul.

GRUPS

Segons han recordat la presidenta suplent del grup Demòcrata, Maria Martisella, la presidenta suplent del de Concòrdia, Núria Segués, i la presidenta del Socialdemòcrata, Judith Casal, la modificació respon al compromís al qual van arribar tots els grups parlamentaris el juliol del 2023, quan es va debatre al Consell General la renovació d'aquesta esmena.

Martisella ha indicat que serà un sistema de compensació per a la víctima "àgil i eficaç", que s'activarà en cas que, després d'una sentència ferma, l'agressor no assumeixi la indemnització establerta.

La consellera general ha garantit que en qualsevol cas la mateixa llei estableix que la prestació ha de ser coherent amb "el necessari manteniment de les finances públiques", tenint en compte que l'Estat té l'obligació de reclamar la indemnització a l'agressor condemnat.

DETALLS

Els beneficiaris podran ser les víctimes de violència de gènere, de maltractaments en l'àmbit domèstic o de delictes contra la llibertat sexual comesos a una dona a Andorra, sigui major o menor d'edat, i que pateixi lesions greus o danys físics, psicològics o de mort.

En cas de defunció, els beneficiaris serien els fills menors d'edat no emancipats i els fills majors d'edat amb discapacitat, és a dir, dependents de la víctima.

També s'inclou un règim d'incompatibilitats per rebre la prestació que només s'aplicaria en casos en què la víctima ja cobra una indemnització, bé sigui a través de l'agressor o a través d'un sistema d'assegurances privat.

Segués ha detallat que el Govern andorrà "exigeix a l'agressor que pagui el que li toca assumir" per assegurar així que la víctima rep la prestació de manera immediata, sense haver d'esperar, i alhora, es manté l'obligació que el responsable del delicte n'assumeixi els costos.

Per la seva banda, Casal ha destacat que l'Estat tindrà una posició "més garantista i protectora" amb les dones i els seus fills i que el país accedeix a una possibilitat més èticament responsable amb les conseqüències d'un masclisme que ha qualificat d'estructural i que ha afirmat que tothom ha de combatre, textualment.

Finalment, el text preveu un període transitori per donar la possibilitat a les víctimes des del 2015 que no han estat reparades i que actualment no estiguin en procés de ser-ho, perquè disposin de dos anys per poder demanar aquesta reparació.